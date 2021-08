Fue tres días atrás que, a través de Instagram, la periodista del matinal Mucho Gusto (Mega) Tania Mardones entregó una triste noticia familiar: su abuelo Luis Vergara había fallecido. “Mi tata veía todos los días el programa”, dijo este martes en vivo.

Fue al comienzo de un despacho desde Maipú, en que la comunicadora mostró regalos para el Día del Niño de este domingo, que los animadores José Antonio Neme y Diana Bolocco le entregaron mensajes de apoyo.

“Un gusto tenerte de nuevo. Ayer te mandamos un mensaje de apapachamiento y nada, tu equipo te quiere”, dijo Neme.

“Quería aprovechar de agradecerles las flores que nos mandaron, el mensaje de ayer. Toda mi familia lo vio. Mi tata veía todos los días el programa así que voy a hacer el despacho con algarabía, como decía él”, respondió Mardones.

“Estoy nerviosa, como si fuera mi primer móvil, pero vamos con todo chiquillos”, reconoció luego, para retomar su papel y comenzar a conversar con vendedores.

“Me crió desde pequeña”

En Instagram, la periodista colgó cuatro fotografías de su abuelo, junto a las que reflexionó en un emotivo escrito. “Mi viejo, mi abuelo, mi padre se me fue”, comenzó.

“Mi tata me crió desde pequeña, desde que mi progenitor decidió no hacerse cargo”, contó luego. “Fue el mayor de sus hermanos, electricista y la persona más culta que he conocido en mi vida. Y no lo digo porque tenía mucho dinero, al contrario, solo por la experiencia que le dio la calle”, añadió.

“Mi tata tenía 5 ídolos: Dios, Caszely, Raphael, Su Propio Papá y Allende. Mi tata nos enseñó que el deber cívico es lo más importante y que jamás hay que olvidar la historia de nuestro país. Mi tata se emocionaba cada vez que hablaba de política, de sentido social y del Golpe de Estado del 73’”, continuó.

Reconoció, además, que fue él quien logró que ella pudiera estudiar en la Universidad. “Era mi fan número 1. Todos los días me veía y corregía lo que le parecía que debía mejorar”, escribió.

“Me crió, me cuidó, me hizo juguito de naranja, me mudó y me entregó la información más valiosa. Mi tata amaba los trenes, así que espero que ahora estés viajando en el tren más hermoso de la mano de tu papá y de tu hermano. Te amaré por siempre“, cerró.