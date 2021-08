No han sido días fáciles para Cathy Barriga, exalcaldesa de Maipú que ha debido enfrentar acusaciones del actual jefe comunal, Tomás Vodanovic, quien aseguró la semana pasada que aquel municipio estaba “quebrado”.

Esta mañana, Barriga tuvo un fuerte cruce de palabras con Sergio Lagos en el marco del matinal Bienvenidos, luego que el periodista le consultara respecto a las denuncias que pesaban en su contra por supuestos malos manejos económicos.

“Lo que me preocupa es lo que está pasando hoy conmigo que no me sueltan y que todos los días inventan. No me preocupé de buscar e inventar cosas, me preocupé de trabajar. Estoy cansada, estoy asqueada de tanta mugre”, respondió la exautoridad visiblemente molesta.

Al ser consultada por los dichos de Vodanovic, Barriga expresó abiertamente duros comentarios en contra del él, los cuales generaron incomodidad al interior del programa.

“Voy a decir una palabra bien fea ah, pero bueno ¿Ustedes saben cómo se le dice en política al ‘maricón’ (sic) sonriente? Es la persona que te abraza y por la espalda te entierra el puñal, eso no se hace”, expuso enojada.

Cathy Barriga pierde el control en entrevista con #Bienvenidos13 donde la interpelan por deuda en el municipio de Maipú. "Esto es una mariconada, llego hasta acá con la conversación" pic.twitter.com/71pfYzkxoA — Editor del Medio (@editordelmedio) August 2, 2021

Ante esto, Sergio Lagos le pidió abiertamente que moderara sus dichos, debido a que estaban en un horario de “protección de menores”. Lo anterior enfureció a la exalcaldesa.

“El daño que están haciendo ustedes es mayor (…) Paren, de verdad, en serio yo tengo cosas más importantes que hacer”, indicó.

“¿Sabes qué? Yo estoy cansada, y las palabras se dicen por su nombre. Esto es una mariconada, llegó hasta acá con la conversación”, agregó antes de colgar el teléfono.

Algo confundido, Lagos sostuvo que: “Lo que quería pedirle a la exalcaldesa de Maipú, era que volviéramos con los exfuncionarios en Maipú, porque son ellos el centro de nuestra preocupación hoy día”.

Finalizada la discusión, desde el matinal tomaron un contacto con la periodista Marilyn Pérez, desde la comuna antes aludida.