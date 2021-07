La mañana de este viernes el Contigo en la Mañana comenzó con una ausencia, ya que Monserrat Álvarez apareció sola en la animación.

Desde un inicio la conductora anunció que estaría sin su compañero de labores, Julio César Rodríguez, quien este día está de cumpleaños. La periodista bromeó con la situación, señalando entre risas que Julio César había “arrugado”.

“Julio no vino, Julio arrugó… no llegó. Pero aclaremos, yo cantaría porque no sólo por Julio, ya que nuestro gran Chino, el hombre encargado de nuestros micrófonos y el famoso sonopronter también está de cumpleaños”, indicó.

Fue en ese momento en que comenzaron a mostrar algunos memes hechos por la producción del espacio televisivo a propósito de la ausencia de Rodríguez, aprovechando el boom que se vive en estos días por las bromas virales que aluden a Julio Iglesias a propósito de este mes.

“Oye, un trabajo de producción increíble, ¿cual es el grupo creativo y gráfico detrás de todo esto? Porque están buenísimos”, destacó la animadora entre risas. “¿Cuántos años cumple Julito? 52 creo, porque él es un par de meses más joven que yo. Busquémoslo en Wikipedia”, mencionó posteriormente.

Cabe señalar que la ausencia de Julio César se debió simplemente a que se había tomado el día libre, por lo que estaba programado que no estuviera este viernes.

Una vez terminado el matinal, Álvarez compartió un video en sus historias de Instagram desde su camarín en CHV en el que destacó la ajetreada pero entretenida jornada que le tocó liderar en solitario.

“Fue una maratón el día de hoy, Julito está de cumpleaños y justo hoy día tuvimos mucho tema político, estuvo muy entretenido, estuvimos cinco horas hablando de distintos temas”, señaló.