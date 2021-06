El pasado martes la Corte de Apelaciones confirmó una multa de cinco UTM (cerca de cinco millones de pesos) a Mega por emisión de contenido inapropiado en el espacio La Hora de Jugar, en horario a protección de menores. Ésta había sido cursada inicialmente por el CNTV.

Aquel hecho ocurrió en la emisión del pasado 22 de septiembre de 2020, luego que uno de los animadores se envolviera en papel alusa, lo cual es considerado como una maniobra de suma peligrosidad.

A través de redes sociales, José Miguel Viñuela prefirió marcar distancia de este hecho y la multa correspondiente al canal, argumentando que en ese entonces él no era parte del espacio.

Sin ir más lejos, en ese momento Viñuela no estaba en pantalla en Mega, debido a la polémica surgida con el camarógrafo José Muñoz en Muchos Gusto.

“Me han preguntado por el tema de la multa del canal con respecto al programa de La hora de jugar…, para todos los que me escriben, esto fue el 22 de septiembre de 2020, y en aquella oportunidad yo estaba ¿saben dónde? En mi casa”, expuso.

Hay que señalar que en ese momento Viñuela aún no alistaba su incorporación a aquel espacio de concursos, que en ese momento era animado por Coté Quintanilla y Joaquín Méndez.

“Yo ya había salido del matinal y estaba en mi casa, no era parte de la animación del programa. Quiero aclararlo porque la gente me pregunta si estaba ahí; no, estaba en mi casa leyendo el diario”, concluyó.