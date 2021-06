Había varias propuestas y ya, al menos, se decidió por una. La actriz Daniela Nicolás ya tiene nueva casa televiva luego de su mediática participación en el concurso de belleza internacional Miss Universo.

Nicolás arribará como panelista al canal TV+, en el programa conducido por Vivi Kreutzberger que está pronto a estrenarse, + Vivi que nunca. Aclara, eso sí, que sigue abierta a nuevas ideas.

Según contó a BioBioChile, la propuesta llegó “súper rápido”, luego que arribara desde Estados Unidos a Chile, hace unas dos semanas, con lo que debió acudir a un casting. Al día siguiente recibió el llamado de confirmación.

“Es rico tener la posibilidad de abrirme a más opciones y no dedicarme sólo a una. En eso estoy. Con TV+, demasiado feliz, y sigo viendo otras que quizás funcionan”, dijo, especificando que sus eventuales nuevos trabajos no serían en la misma señal.

Por eso, detalló, con TV+ no tiene un contrato exclusivo. “Siempre pido que me dejen volar, crecer (…) Si tengo la opción de estar en algo paralelo, que no choquen los tiempos ni el mismo tipo de programa, por supuesto que sí”, sentenció.

+ Vivi que nunca

El actor Julio Jung Jr. también fue confirmado como panelista. Se espera, según señalaron fuentes de TV+, que prontamente sean anunciados nuevos rostros. Y si bien no existe fecha definida, por ahora se sabe que el espacio será emitido en la tarde.

Sobre la dinámica del espacio, Nicolás adelantó que “el programa es muy de entretención, de pasarlo bien”. Argumentó que “estamos en un momento tan delicado a nivel mundial. Estamos todos cansados de ver noticias negativas. Necesitamos en este minuto programas que sean para olvidarse un poquito de lo que está pasando afuera y matarse de la risa”.

Agregó que habrá mucha conversación, juegos, anécdotas y participación del público. “Un programa súper dinámico en que su gracia es pasarlo bien”, apuntó.

Kreutzberger, en la misma línea, dijo en un comunicado que “hoy la TV debe ser cercana y real… vengo a trabajar duro para sumar aquí en TV+… Me Gusta”.

La animadora, señalaron desde el canal, aceptó el desafío “atraída por la posibilidad de hacer una televisión diferente y de alta conexión con el público”.

“Vivi se suma a esta forma de televisión hecha a mano y cercana que hacemos todos los días en TV+. Estamos felices con la disposición, experiencia y ánimo de ella y su equipo de excelencia”, comentó Gonzalo Cordero, director de programación de TV+.