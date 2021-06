Una vez más los conductores del programa Contigo en Directo de Chilevisión debieron hacer frente al testimonio de una mujer con un mensaje antivacuna, quien indicó abiertamente que no tenía la intención de vacunarse contra la COVID-19.

Todo inició cuando el notero César Barrera llegó hasta La Florida y obtuvo la declaración de una persona llamada Débora, a quien le consultó sobre su opinión respecto al avance de aquella comuna a Fase 2.

“Me parece súper bien que se comience a dar la libertad a la gente que sabe que esto está siendo ya una dictadura sanitaria. Me parece bien que recuperemos nuestra libertad”, expuso inicialmente.

Tras eso, el periodista le consultó respecto a si ella había cumplido con su proceso de vacunación. Como era de esperarse, la respuesta fue negativa.

“No me pondría algo que es experimental. Chile está siendo un experimento para las vacunas. Eso ha sido de conocimiento en mucho canales de YouTube, especialistas, doctores y aquí en Chile hay doctores que están luchando. Esto no lo muestran en televisión”, sostuvo.

Aquello tuvo una réplica inmediata de parte de Barrera, quien sostuvo que como medio de comunicación estaban promoviendo el proceso de vacunación en Chile.



“Nosotros como programa abogamos que la gente participe en el proceso de vacunación, para que vayan, respeten las fechas y se vacunen”, sostuvo.

Chascarro en vivo

Sobre el final del despacho se vivió otro momento bastante curioso, luego que Débora criticara a los medios de comunicación que promovían la alimentación poco saludable.



“En la tele a cada rato dan propaganda de bebidas, de azúcar y es muy difícil creerle a un canal de televisión que todo el día promueve cosas que te hacen daño al organismo, es muy difícil. Por eso invito a que vean canales alternativos”, indicó.

No obstante, segundos después se vio que ella junto a su pareja llevaban una bandeja de bebidas azucaradas y comida rápida en sus manos. La explicación de la mujer era que se trataba de regalos que llevarían a un sobrino que estaba de cumpleaños, pero que ellos no lo consumían.

Finalmente vino la reflexión de Sichel, quien en estudio criticó los comentarios de la entrevistada: “Independiente de eso, quiero decir que por lo menos yo estoy en una posición completamente contraria a la que tiene ella, por eso la dejamos expresarse. Creo que las vacunas sí nos ayudan y hoy están ayudando a frenar la pandemia”.

“No se confunda que nosotros no propiciamos tener una vida sana, ni nuestro sistema inmunológico. Lo que no quita es que eso no nos va a salvar 100% de la pandemia y porque llevamos más de tres millones de muertos en el mundo entero”, concluyó.