A más de un año de su salida del matinal Buenos Días a Todos (TVN), el periodista Hugo Valencia (34) debió reinventarse en medio de la pandemia de covid-19. Armó, junto a su amigo Sergio Rojas, el programa en línea de farándula Que te lo digo y comenzó a trabajar en un prometedor proyecto de la Seremi de Cultura Metropolitana.

Su salida del canal estatal fue polémica. Se fue junto a su también amiga y quien era su colega en el espacio, la comediante Daniela ‘Chiqui’ Aguayo. “Me están cobrando un traje de 30 lucas”, dijo después en un Live de Instagram.

Tras ese amargo momento, el comunicador oriundo de San Vicente de Tagua Tagua volverá a las pantallas nacionales, de la mano de un proyecto cultural que comenzará este sábado en TV+ y estará dividido en tres partes.

Antes de todo

Estudió periodismo en la Universidad de Chile. Eso implicó un cambio total en su vida: irse a vivir a Santiago y dejar a su familia en sus tierras. Antes, había estado sólo dos veces en la capital.

“Era un deseo que tenía de mucho antes de que me fuera. Conocer otras realidades, ampliar el círculo y nutrirme con la cultura que significa conocer gente distinta a ti”, adelanta.

Agrega, no obstante, que el día que partió, cuando tenía 18 años, “fue muy triste, muy doloroso… separarte de una familia con la que creciste. Era raro, porque independiente de que estábamos tan cerca, radicarme en Santiago significaba un quiebre en la vida”.

Una familia humilde, dice, que le entregaba los recursos que podían y que, señala, “muchas veces no alcanzaban”.

En la ciudad arrendó un departamento en Santiago Centro con su amiga, con quien debió arreglárselas para el día a día. “Tuvimos que enfrentarnos a una ciudad que no conocíamos. Nos pasó de todo: nos estafaron, nos entraron a robar, no teníamos plata para terminar el día. Nos apañábamos mucho”, recuerda.

Terminada la carrera, fue que comenzó todo.

Currículum a Bienvenidos

Su sueño, advierte, era trabajar en el matinal de Canal 13. Lo decía cuando era pequeño. “Nunca me imaginé que ese trabajo iba a ser en pantalla. Me imaginaba haciendo cualquier otra cosa. Como periodista ojalá, pero si era necesario barrer el piso también lo iba a hacer”.

Y así fue. Tras salir de la carrera, en 2011, llegó a las instalaciones de Canal 13 para postular a un cargo de periodista en Bienvenidos, programa que ahora es animado por Tonka Tomicic, Sergio Lagos y Amaro Gómez-Pablos.

“En ese instante, ellos me comunican que estaban buscando un periodista de espectáculos. Sabía de farándula, pero como cualquier otra persona y eso implicó que me fuera especializando”, cuenta. Ese trabajo, el reporteo y la investigación, siempre fue detrás de pantalla.

No obstante, asegura que “una cosa llevó a la otra” y le dieron la oportunidad de comentar sus propias notas al aire. “Después de un año me confirmaron como comentarista y el resto ya es historia”, sentencia.

Salida y llegada a TVN

Más tarde arribó al Buenos Días a Todos, espacio del que fue desvinculado en abril del año pasado, dejando una larga y polémica estela.

Llegó al programa, recuerda, porque el matinal estaba pasando por un período de cambios en que, incluso, el director ejecutivo de Bienvenidos se había cambiado al canal estatal. “Esa fue mi principal motivación para entrar al programa, seguir trabajando con quienes había trabajado hace tantos años en Canal 13”, afirma.

En la señal pública vivió de dulce y agraz, aunque dice que prefiere quedarse siempre con los mejores momentos, con las amistades y con el crecimiento profesional durante los dos años en que participó.

Lo agraz lo comentó hace meses, y ahora lo vuelve a confirmar. “Lo que yo dije en un minuto tiene que ver con mi experiencia en el programa y obviamente que mantengo eso, porque es lo que yo viví”, dice, refiriéndose a las declaraciones cruzadas con el, entonces, animador del matinal Ignacio Gutiérrez.

“Siento que después como (Nacho) que quiso sacarme, hablaba con los jefes para que me echaran y todo, pero como yo hacía bien la pega aguanté ahí un buen rato”, contó en enero de este año en su programa en línea, en declaraciones que luego fueron desmentidas por el aludido.

“Todo el mundo puede tener una visión distinta, pero yo fui transparente con lo que viví en el programa, con el canal, con los distintos integrantes de ese programa”, dice Valencia luego.

El regreso

Días atrás tuvo una participación temporal en el programa de farándula Me Late (TV+), lo que ya daba un indicio: arribará desde este fin de semana a ese canal, para conducir el backstage del Festival Santiago es de Todos, mismo que coordina en la Seremi de Cultura Metropolitana.

“Estoy contento, el trato ya está cerrado (…) Va a ser un festival que va a ser transmitido durante tres sábados. Vamos a estar en vivo y en directo”, adelanta.

La cita está programada para este sábado 26 de junio, y el 3 y 10 de julio a las 19:30 horas. “Va a ser, de alguna manera, el regreso a televisión después de mi salida de TVN”, apunta.

Advierte, en todo caso, que las conversaciones podrían seguir dependiendo de su desempeño. “Nunca me cierro a ninguna propuesta ni oportunidad laboral. Me considero buen trabajador y todo lo que ocurra a futuro es conversado, y si nos acomoda a ambas partes, no me cierro a nada”, puntualiza.