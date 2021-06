Pelotón fue uno de los pocos reality shows exitosos de TVN, y una de sus participantes más recordadas es María José Pestán.

Aunque no ganó el programa, su nombre ha seguido dando vuelta en los medios, pero lo que pocos saben, es que la exrecluta Pestán desarrolló una extensa carrera académica: hoy presume dos títulos universitarios, dos diplomados y un máster.

En 2000, María José ingresó a estudiar comunicación escénica y aunque terminó, se dio cuenta que en realidad no era lo suyo. Así llegó a trabajar en el mundo del marketing, del cual no ha salido.

Posteriormente, en 2011, realizó un diplomado en planning marketing, que le ayudó a complementar el trabajo que tenía en esa época.

Un año después terminó un nuevo diplomado, esta vez en gestión de capacitación y liderazgo, donde aprendió de gestión de talentos y área humana.

Paralelamente, también realizaba un máster en dirección comercial y marketing, que terminó en 2014.

Pero si como todo eso fuera poco, al año siguiente ingresó a estudiar Ingeniería Comercial, carrera que terminó en 2019.

“No me lo pidieron en mi trabajo, pero me quería autovalidar y tener un poquito más de experiencia formativa”, explicó a Las Últimas Noticias, sobre su última carrera.

Pastén lleva casi una década trabajando en una Isapre, donde actualmente se desempaña como jefa comercial.

“Nunca me he quitado la posibilidad de estudiar. Siempre va a ir favor tuyo; puedo ver gente cercana que está en la rutina de buscar pega o que se cambia cada un año, pero tampoco hace cosas para que eso cambie”, explicó.

“Estudiar implica una inversión monetaria, un desgate de tiempo, familia y más ahora que hay que llevar una casa: es súper difícil, pero es una manera de asegurarte de que te irá bien”, añadió.

Una familia feliz

Recordemos que en Pelotón Pestán conoció a Juan Pablo Matulic (39), quien se convirtió en su esposo y padre de sus hijas.

Al terminar el espacio, y tras la victoria de él, iniciaron una relación sentimental y a cinco años del noviazgo, decidieron contraer matrimonio. Hoy son padres de Josefa (6) y Níkola, de semanas de vida.

A pesar de su ocupada y ajetreada vida, no descarta volver a los libros. “Estoy en un break porque mi guagüita no tiene ni un mes, pero sí me gustaría algo relacionado con el estudio del adulto o un coach de liderazgo. Como estoy en una jefatura, también quizás algo de habilidades blandas o cómo llevar los grupos”, cerró.