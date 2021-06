El abogado y constituyente electo Daniel Stingo reaccionó sorprendido a la imitación que el comediante Stefan Kramer lanzó este jueves, en que él es el protagonista. “El tipo es extraordinario”, dijo.

En las imágenes, el triunfador del Festival de Viña del Mar utiliza una voz y gestos muy similares a los del experto en leyes, que también fue panelista de los matinales Mucho Gusto (Mega) y Buenos Días a Todos (TVN).

“Soy Daniel Stingo, represento al Distrito 8 (…) soy un poquito maniático, para dormir siesta uso pijama, por ejemplo”, comenzó diciendo en su locución.

Más tarde, mientras mostraba la Constitución, dijo que “está bien ponernos de acuerdo, pero ponernos de acuerdo en lo que nosotros queramos. Ok, vamos a conversar, sí, pero las reglas las ponemos nosotros. Nosotros ponemos las reglas, ustedes perdieron”.

Esto, en referencia a lo que fueron sus polémicos dichos sobre los acuerdos a los que tendrá que llegar en la redacción de la Nueva Constitución, en un debate televisado del programa Estado Nacional (TVN).

En el espacio en que es conductor, El matinal de los que sobran, y según declaraciones recogidas por La Cuarta, Stingo sostuvo que está “muy agradecido de Stefan Kramer. Pero tengo que darle una vuelta, o sea, me impresiona”.

“Por supuesto que me lo tomo en buena, ¿cómo me lo voy a tomar en mala? Si no es el más grande cómico en Chile, debe estar entre los tres más grandes“, agregó.

Tras cuestionamientos sobre una supuesta molestia, aclaró que “lo que pasa es que, sí, a mí me gusta la cosa pública… Pero es extraño cuando se meten en ti, digamos. Está muy bueno, el tipo es extraordinario, pero es más bien personal lo que me pasa, de sentirme así como… Pero no tiene nada que ver con él”.