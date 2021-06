“Tu luz brilla más que nunca”. Con esas palabras, la actriz chilena radicada en Estados Unidos Leonor Varela, se refirió la noche de este miércoles a su fallecido hijo Matteo Akoskin.

El pequeño murió a los cinco años en noviembre de 2018, tras padecer Leukodystrophia AGS, una extraña enfermedad que dificultaba su desarrollo físico y que le fue diagnosticada meses después de su nacimiento.

“Tu luz brilla más que nunca 2 años y 7 meses después de tu vuelo, hijo hermoso”, escribió la actriz en Instagram, junto a una fotografía de un abrigado Mateo junto a un peluche de dinosaurio.

“El consuelo de no tenerte en mis brazos es la certeza de que eres libre, pleno y que esa esencia que emanaba de tu sonrisa, es tu ser constante”, agregó.

Cerró declarando que ama a su “pichoncito” de su corazón.

Previo a la muerte del pequeño, la mujer de 48 años compartió en una carta en la revista Caras, contando la experiencia con su maternidad.

“Llevamos casi cinco meses en la etapa más crítica de salud de mi hijo y esto ha sido de un peso feroz para toda mi familia. Hoy me cuesta levantarme en la mañana, duermo poco y mal. No paso el día sin una taza de café…. Y pensar que nunca en mi vida lo había tomado; sin embargo, desde hace seis meses que no sobrevivo un día sin él”, escribió en aquella oportunidad.

En el mismo texto relató que a fines de abril, en un examen de rutina, se dieron cuenta de que Matteo estaba con una anemia tan grave que era crítica para su vida.

“De ahí sucedieron una cadena de hechos que nos llevó a internarlo dos veces más en un mes, y una intervención bajo anestesia para ponerle una sonda gástrica a finales de agosto. Había perdido tanto peso en toda esta seguidilla de situaciones que era crítico ayudarlo a estar un poco más fuerte”, relató.

Cerró explicando que “la lista de complicaciones y síntomas problemáticos de Matteo son demasiado largos para este artículo y, la verdad, elijo no compartir tanto detalle por razones de sobrevivencia propia: es muy doloroso repasar su historia de problemas de salud”.

Meses después del fallecimiento, en septiembre de 2020, lanzó el libro Ir al cielo y volver, que cuenta su experiencia y, según confesó, nació de la necesidad de procesar el duro momento vivido.