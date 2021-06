La Torre de Mabel debutó este lunes en Canal 13 dando mucho de qué hablar, pero hubo un detalle del que pocos se percataron.

Su protagonista, Paloma Moreno, usó un doble de cuerpo para una de las escenas claves de la historia, sin embargo, lo que nadie notó es que se trataba de un hombre.

El momento que se vio en el primer capítulo, mostró a Mabel saltando desde el balcón de su departamento que se estaba incendiando.

Primero lanzó a sus hijos cubiertos con cojines y luego se tiró ella desde el sexto piso.

¿Quién era?

Ni los niños ni la actriz salieron lastimados, ya que fueron profesionales quienes ocuparon sus puestos. En el caso de Moreno, la hazaña la realizó Aldo Pardo, un profesor de artes circense que debió asumir por algunos minutos el rol de la protagonista.

Pardo tiene 25 años y fue contactado por una amiga para sumarse a la comentada escena de la teleserie, pues necesitaban a alguien con sus características.

Vestido con una bata y una peluca, el joven reemplazó a Moreno. “El ser doble de una mujer no me costó y con respecto a saltar tampoco me fue muy difícil porque por un tiempo tomé clases de clavados”, explicó a Las Últimas Noticias.

La caída de Pardo, fue amortiguada por un colchón inflable de bomberos que a su parecer “era más duro de lo que imaginaba”.

Recordemos que la teleserie se emite de lunes a jueves a las 22:35 horas, reactivando así la competencia del horario prime.

Mira aquí la secuencia