El periodista Humberto Sichel, conductor de Contigo en Directo (Chilevisión), explicó este miércoles por qué decidieron sacar de pantalla a un hombre antivacunas en medio de un despacho.

En un despacho desde La Florida, el comunicador a cargo comenzó a consultar a los peatones sobre la situación de la pandemia. Fue en ese momento que se acercó el joven, que se identificó como Eduardo Ramírez, e interrumpió una conversación con frases inaudibles.

El notero, en tanto, le pidió conversar. “No hay planes de salud hacia las personas, cómo mejorar su salud. Lo único que hacen es implantar el miedo en la población, el pánico es lo que enferma”, dijo, sin dar espacio a que hablen los periodistas.

“Si él no está dispuesto a mantener un diálogo, no podemos conversar. Estoy dispuesto a que hable todo lo que quiera, pero que también nos escuche“, acusó Sichel desde el estudio.

El periodista le preguntó si se vacunó contra la covid-19, y el hombre respondió: “¿Por qué tendría que vacunarme yo con una vacuna que es experimental, que no tiene los años necesarios?”.

La molestia de Sichel pareció aumentar y, seguido, explicó: “La principal causa de muerte del año 2020 en nuestro país fue el covid-19. No fue otra. No es broma, no es un juego. Cuando escuchamos personas así, que dicen que están experimentando (…) son los ensaños clínicos que se hacen por meses y en decenas de miles de personas”.

Tras detallar que es el Instituto de Salud Pública (ISP) el organismo que autoriza la inoculación, agregó que “cuando llega una persona a vociferar y dice que los teléfonos se pegan, que están experimentando con nosotros (…) no se está jugando con eso, lo que se está tratando de hacer es proteger a las personas”.

El hombre, por su parte, continuó cuestionando y afirmó, erróneamente, que no está comprobado que las vacunas ayuden. Finalmente, fue sacado de pantalla.

“Nosotros salimos con nuestras cámaras al aire, quiero que ustedes lo entiendan. Estamos en una plaza, puede llegar cualquier persona y es distinto vociferar a tratar de interactuar y poder intercambiar opiniones”, explicó el periodista a la audiencia.

Recordemos que, tal como informó BioBioChile, el Ministerio de Salud presentó en mayo un cuadro comparativo que muestra el porcentaje de riesgo de llegar a una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), en personas no vacunadas y vacunadas con una y dos dosis.

En los datos, se puede apreciar cómo a mayor edad, una persona tiene mayores posibilidades de presentar un cuadro grave de covid; sin embargo, también se evidencia cómo estas se reducen significativamente a medida que reciben la primera y sobre todo, tras la segunda dosis de vacuna.

De igual forma, quienes no se vacunan son quienes presentan el mayor riesgo de desarrollar un cuadro de covid-19 que los lleve a su ingreso en una UCI.