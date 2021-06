Una entrevista por coincidencia ayudó. Personal del OS9 de Carabineros detuvo a una pareja que estaba siendo buscada en una investigación por clonación de tarjetas, luego que aparecieran en una entrevista en el noticiero de Mega.

En el despacho, que ocurrió desde Viña del Mar, en la región de Valparaíso, en medio de las marejadas de la semana pasada, la mujer que recorría el litoral fue consultada por el periodista del canal.

“Yo soy brasileña. Me encantan (las olas), y no hablo muy bien. No se ven así (en Brasil), y me encantan las marejadas de acá, por eso yo estoy haciendo un video”, dijo la mujer, sin saber que del otro lado la policía miraba la pantalla. Su pareja, unos metros alejado, le hacía señas para que dejara de hablar.

Se trata de los ciudadanos brasileños que fueron identificados como Eloides de Oliveira Pereira (34) y Eutamir Soares de Almeida (37).

“Se logró la detención inmediata”, dijo la teniente Javiera García del OS9 de Carabineros a Mega. Esto, señaló, porque tras ver las imágenes un equipo policial viajó hasta el lugar para el procedimiento.

“Así también los allanamientos e incautación de evidencia de suma importancia, porque en esta evidencia que recién está analizándose se está logrando aclarar una serie de delitos que estaban siendo cometidos y denunciados aproximadamente hace un año”, agregó.

La investigación, que estuvo a cargo de la Fiscalía Occidente, indicó que la pareja clonaba chips de clientes bancarios, logrando entrar a las respectivas aplicaciones. También utilizaban el sistema skimmer para clonar tarjetas.

La pareja fue trasladada hasta el Undécimo Tribunal de Garantía de Santiago, donde se decretó la prisión preventiva mientras dura la investigación.