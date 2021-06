La presentadora y modelo argentina María Carolina ‘Pampita’ Ardohain ofreció disculpas luego de llamar “Mariano” a la actriz trans Mariana Genesio en el programa ShowMatch: La Academia, donde es jurado. “Soy disléxica”, se excusó.

En la ocasión, la expareja del chileno Benjamín Vicuña debió decir los nombres de los bailarines que pasaban a una siguiente fase.

“Por votación dividida siguen en La Academia de ShowMatch 2021 la pareja de”, dijo Marcelo Tinelli, el animador, y la modelo complementó: “Mariano. Mariana Genesio Peña”, corrigiéndose rápidamente.

Más tarde, en el mismo espacio, la comunicadora se detuvo para ofrecer disculpas y explicar su error.

“Tuve un acto horrible, fallido de mi cerebro porque soy disléxica”, sostuvo, agregando que “le dije Mariano, lo corregí muy rápido porque obviamente me di cuenta que lo estaba diciendo mal“.

“Obviamente es Mariana, la respeto, la admiro, me encanta, la quiero, pero no quiero que quede la duda con eso. La gente que me conoce sabe que tengo problema con los nombres… graves, pero no hay nada detrás de eso”, sentenció.

No es primera vez que Pampita, que pronto dará a luz a un nuevo hijo, se refiere a su dislexia.

En agosto de 2020, según recoge revista Caras, cometió un error al presentar al psicólogo Gabriel Rolón en su programa Pampita Online. En ese momento reveló que está afectada por la dislexia desde pequeña, un trastorno que según el sitio especializado MedlinePlus, se caracteriza por la dificultad “para leer que ocurre cuando el cerebro no reconoce ni procesa apropiadamente ciertos símbolos”.

“Leo todo al revés. Si vos me dictás algo, lo escribo de otra manera y si me aprendo algo en un orden, digo la última parte en el primer lugar”, confesó.