La periodista Monserrat Álvarez (52), animadora del matinal Contigo en la mañana de Chilevisión, compartió este miércoles dos fotografías del recuerdo en que fue portada de una revista. “El tiempo pasa, chiquilles”, escribió.

Se trata de capturas que tienen, según explicó la comunicadora, 22 años de diferencia.

La primera de ellas, más actual, corresponde a febrero de 2018 en una entrevista que dio a la revista Ya. “No traicionarme ha sido mi mayor norte”, fue su frase con la que el medio decidió titular.

La segunda, en tanto, muestra a una joven Monserrat, en un artículo que estaría relacionado con la moda de las profesionales.

“Para olvidarme un rato de las malas noticias, me puse a cachurear en el baúl de los recuerdos y miren lo que encontré“, contó a sus más de 125 mil seguidores en Instagram.

“El tiempo pasa, chiquilleeess (sic), pero ha pasado de buena forma”, agregó.

Cerró explicando que “en estas dos décadas me convertí en madre, he tenido distintos trabajos en la tele apasionantes, he conservado a mis amigos y amigas de aquella época… En fin… un hallazgo que me sirvió para contactarme con todo lo bueno de la vida”.

Egresada de la Pontificia Universidad Católica de Chile, la comunicadora comenzó su carrera en televisión en los años 90. En 2019 tomó, junto a Julio César Rodríguez, la conducción del matinal de Chilevisión, donde han logrado convertirse en uno de los programas más exitosos.

