El actor Jorge Zabaleta (51) afirmó que a algunos chilenos “no les gustan” las mujeres exitosas y, presumiendo que sus dichos serían polémicos, pidió a sus detractores que “vengan de a cinco” a rebatirlo.

Las declaraciones llegaron en el programa en línea Cuento Corto, en que comparte espacio con el animador Francisco Saavedra y tenían de invitada a la humorista Pamela Leiva.

Fue ella quien, en medio de la conversación, recordó su mediática separación tras un año de matrimonio. El gran problema: ella terminó por pagar la gran fiesta con una cuota de 300 mil pesos mensuales durante cinco años.

Tras recordar la historia, Zabaleta pidió unos segundos para explicar su postura. “Voy a decir una cosa, el chileno en general, y vengan de a cinco los hueones, aquí los espero, al chileno medio no le gusta la mujer que le vaya bien”.

“Puta que les cuesta una mujer empoderada, dueña de su vida, con sus lucas, con su pega, con su empresa… le carga”, agregó.

Más tarde aseveró que “la forma que tiene el hombre chileno de tener a la mujer sometida es a través de las lucas. Como de la cosa de llegar a la casa y golpear la mesa. Esa es la hueá que a mí me carga”.

“Lo que a ti te pasó, Pame, le ha pasado uf, yo conozco, a todas estas mujeres que les va bien y lo primero que hacen los hombres es arrancarse. Se cagan de miedo. ¡Vengan de a cinco, hueón!”, reiteró, desafiando a quienes lo nieguen.

Leiva quiso dar por finalizado el tema señalando que, finalmente, “todo es para mejor. Mira como estoy, papito. Mejor que nunca”.

Recordemos que en abril de 2020, tras su paso por Mega, el intérprete comenzó un retiro temporal de la televisión.

“Terminé muy cansado el año pasado. Ya venía con un cansancio acumulado fuerte, porque hice muchas cosas al mismo tiempo. Entre que hice radio, construía el hotel (se refiere al hotel en San Pedro de Atacama que abrió a fines de 2018), hacía teleseries. O sea, fue demasiado fuerte y me pasó la cuenta”, dijo en conversación con Nataly Chilet.

El actor relató una experiencia complicada que tuvo en las grabaciones de la teleserie Juegos de Poder, reconociendo que olvidaba constantemente algunos guiones.

“Más o menos en la mitad de Juegos de Poder hubo días que no me acordaba de ni una línea de texto que tenía que decir. Porque no me entraba la letra, tenía mucho texto y era imposible decirlo”, expuso.

Es por esto que, finalmente, Zabaleta optó por bajar su carga laboral y tener más tiempo libre.

“A mucha gente le pasa. Pasé dos o tres años que no tuve ni un solo día libre y me pasó la cuenta nomás. Entonces, cuando ya el cuerpo te empieza a pedir que pares y uno no le hace caso, ya te empieza a dar señales más fuertes, ‘para, para, para’. Y empiezas con ahogos, con los ataques de pánico, en fin”, contó.