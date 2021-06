La periodista Monserrat Álvarez (52), conductora del matinal Contigo en la mañana (Chilevisión), realizó un llamado este martes a los delincuentes que asaltaron, la noche del lunes, a una pareja de ancianos en Ñuñoa.

En medio del matinal en que comparte espacio con Julio César Rodríguez, la dupla de animadores entrevistó a Jorge, una de las víctimas, quien relató que fueron maniatados en su vivienda, “con una agresividad única”, para sustraerle una serie de artículos.

“Te voy a matar, te voy a matar tal por cual”, contó que le gritaron.

Los desconocidos lograron llevarse un vehículo acondicionado para una persona con movilidad reducida era parte de lo robado. No obstante, Jorge afirmó que “lo que más me duele, que le dije (al delincuente) ‘por favor’… me robaron dos notebooks, que es donde tengo la historia de mi vida, de mi trabajo”.

“(Yo) era fotógrafo, entonces tengo todos los recuerdos de mi familia, las cosas importantes”, afirmó visiblemente emocionado, tras lo que le pidieron salir de pantalla mientras lograba recomponerse.

Fue tras volver a la conversación que Álvarez tomó la palabra para decir que apelaría a “algún pedazo de humanidad que tengan quienes cometieron este delito y pensar en ello (…) quizás algunas veces ocurre que es posible encontrar el auto en algún lugar y que no esté en mal estado”.

“Y que devuelvan los computadores, si esos computadores, ¿qué? No valen nada, se revenden en el mercado por nada. Pero valen demasiado emocionalmente y sentimentalmente para quienes son los dueños“, agregó.

La comunicadora sentenció que, a pesar de que puedan ser “palabras al vacío”, pero “es lo que me nace, nunca está demás hacer un llamado a estos dos delincuentes a que dejen el auto lejos y lo dejen con los computadores”.