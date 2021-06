Tras el esperado beso entre Rubí Cárdenas (Vivianne Dietz) y Macarena Correa (Hitzka Nudelman) en la teleserie de Mega Edificio Corona, ocurrió otro momento que tenía expectante a los seguidores: la conversación entre Rubí y Miguel (Max Salgado), su expareja.

La producción, que tiene a Daniela Demicheli en la producción ejecutiva y a Nicolás Alemparte en la dirección general, intenta retratar el otro lado de la pandemia provocada por el nuevo coronavirus, abordando, entre otros, la vida en comunidad, en un edificio de Ñuñoa tras el confinamiento.

Es en este contexto que Rubí, hija de Ágata (Paola Volpato), comienza una relación con Miguel, a pesar de la química que cada vez se hacía más fuerte con Maca, hija del fanático religioso y viudo Sergio (Francisco Melo).

Tras confesarle los sentimientos por el personaje de Dietz, Miguel lanzó varias frases homofóbicas que molestaron a los seguidores de la producción en redes sociales. “Es una moda”, dijo.

“Un besito es una cosa normal, no sé, típica, es como una moda. La Maca le cuenta a su papá, tú le quieres contar a tu mamá, es una moda”, dijo, ante lo que Rubí respondió que “no es una moda, no se trata de ir a la feria a comprar ropa. Son sentimientos, y yo también tengo miedo, no sé lo que se me viene para adelante”.

El hombre, un tanto enojado, terminó por entender mientras Rubí insistió en que “es la primera vez que amo a alguien así, de verdad, y es la primera vez que me hacen algo así. Lamento mucho haberme equivocado contigo”.

Recordemos que el primer beso, que también causó emoción en redes sociales entre los seguidores de “Rubirena”, ocurrió el martes pasado mientras ambas confesaban sus sentimientos en la entrada de un ascensor del edificio.

“Desde que tú apareciste en mi vida, se me dio vuelta todo (…) Maca, yo te abrí mi corazón. Te acabo de decir que tú me gustas. Te acabo de decir que eres la mujer más hermosa que he conocido en mi vida. No te puedes ir así arrancando, no puedes salir así”, lanzó la hija de Ágata.

“Tú vienes, me dices todas estas cosas, y a mí se me derrite el corazón porque yo también te encuentro la mujer más hermosa del mundo”, respondió Maca, para luego besarla mientras sonaba Con la miel en los labios de la española Aitana.

Mira algunas reacciones a los dichos de Miguel:

Vamos a encontrar la frase más ignorante/ homofobica del idiota del Miguel Challenge Empiezo yo: Ves? Es una moda 🤦🏻‍♀️ ASÍ O MÁS ARDIDOOOOO😂#Edificiocorona #Rubirena pic.twitter.com/K4oLrKz40w — La novia Mexicana de Vivianne Dietz🇲🇽🌹🍳🏳️‍🌈 (@YuliCC86) June 8, 2021

SE TOCA MIGUEL

ISSO NAO É UMA MODA

ELA TA FALANDO QUE GOSTA E QUER FICAR COM A MACA, SAI FORA 😡@aounymos #edificiocorona #Rubirena pic.twitter.com/invgeFshEd — Sil 🖇 (@Lima_Sil8) June 8, 2021

Miguel diciendo que si le gusta maca es una moda mira chico que hostia tienes #EdificioCorona #Rubirena pic.twitter.com/P7umjs0GJs — Mk🏳️‍🌈 (@iamdamaged8) June 8, 2021

"NO ES UNA MODA, no se trata de ir a comprar ropa en una feria. Es algo más importante, son sentimientos." Ay Rubí tan bella. #EdificioCorona #Rubirena pic.twitter.com/duIkuRRFYf — Shirley NJ 🎥🎬 (@ShirleyA17) June 8, 2021

Oye el Miguel y su circo me superan, la wea no es moda, tampoco es un weon la raja, mas bien un care raja supremo, no le compraron la manipulación y le dolió en el ego que lo patearan #EdificioCorona — Andrea (@LaCondesa0882) June 8, 2021