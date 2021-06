La periodista y animadora del matinal Buenos Días a Todos (TVN), Carolina Escobar, reveló este lunes que se ausentará del espacio de televisión para ser sometida a una cirugía tras sufrir un accidente en que resultó con una fractura de tobillo.

En un video anunciado por sus compañeros de pantalla, Gonzalo Ramírez y María Luisa Godoy, la profesional sostuvo bromeando que estaba lejos del set “porque metí la pata”.

“Para los que no les había contado, hace un tiempo me quebré el tobillo. Y por más empeño que le puse a la recuperación, porque pucha que le puse empeño, no lo logré”, agregó.

Informó que, tras el accidente, “ahora toca operarse. Así es que vamos a tener que meternos bajo la lucecita, el bisturí, para quedar como nueva, cero kilómetros”.

Tras la información, BioBioChile pudo conocer que se trata de una molestia que carga desde hace largo tiempo y que la cirugía tendrá lugar este martes. Este medio, en tanto, intentó contactarse con Escobar para tener más detalles de su estado de salud, pero hasta el momento no ha obtenido respuesta.

Las circunstancias del accidente no están claras. No obstante, en abril de 2019 la periodista contó que, mientras realizaba equitación, cayó de un caballo, lo que la llevó a presentar una licencia médica de dos semanas por una doble fractura de tobillo y un esguince en su pierna derecha.

“Yo pensé que la caída había sido nada. Dos minutos y me volvía a subir. Pero mi madre, muy sabia, dijo ‘sabes qué, te voy a sacar la bota (de montar)’. Yo le respondí ‘ no, no, ya me voy a subir’. Y me la sacó y el tobillo se empezó a hinchar”, contó Escobar al diario Las Últimas Noticias.

Tras regresar de la licencia, en ese momento, la comunicadora llegó al canal con muletas y una bota ortopédica.

El detalle pasó casi desapercibido por la audiencia y fue revelado sólo por algunos de sus compañeros de trabajo, como Christian Weinborn e Iván Núñez, quienes compartieron imágenes de los nuevos accesorios de su compañera.