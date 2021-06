El periodista y conductor del matinal Mucho Gusto (Mega), José Antonio Neme (40), afirmó que ha recibido amenazas luego de sus dichos a favor de las vacunas, en medio de las polémicas que generaron la viralización de videos de conocidos rostros de televisión hablando en contra de la inoculación.

“Aunque me troleen, porque me han amenazado, me han dicho que soy una verdadera mierda (…) porque yo soy súper pro vacuna y no voy a admitir ni respetar a aquellas personas que andan con la teoría de la plandemia y todo ese tipo de estupideces”, dijo el periodista en el espacio de televisión en que comparte con Diana Bolocco y Paulina de Allende-Salazar.

Las declaraciones llegaron en medio del debate del contagio de covid-19 del futbolista nacional Arturo Vidal, quien este miércoles fue notificado de un sumario sanitario tras infringir la excepción de cuarentena que se les otorgó a los futbolistas de la Selección chilena.

“No lo digo por Arturo Vidal”, aclaró luego, para señalar más tarde que “lo digo en general, porque cuando aparecen personas diciendo que comen sano, que toman vitaminas y que su sistema inmune es a prueba de todo, me parece peligroso“.

“Aquí hay ciencia detrás”, enfatizó respecto de las inoculaciones que buscan prevenir la enfermedad que ha puesto en jaque al mundo. “Los medios de comunicación tenemos una tremenda responsabilidad, y cuando algunas personas (…) dicen ‘no, que el derecho, que la discriminación’. Por favor. Hay que ser… yo ahí soy súper firme, la vacuna es nuestra única forma de salida (de la pandemia)“, añadió.

El caso Vallejos

Una de las polémicas que generó más revuelo en el mundo del espectáculo fue el de la exparticipante de Calle 7 (TVN) Catalina Vallejos, quien días atrás afirmó que no se vacunaría porque sentía que podía defenderse sola del virus y que sus “defensas son muy fuertes”.

Tras las declaraciones realizadas a través de sus Historias de Instagram, el comunicador reaccionó en el espacio de televisión llamando “a toda la gente que tiene un mínimo de responsabilidad (…) con grupos de gente joven, de que no hablen huevadas (sic), perdón”.

Luego ironizó con sus dichos y sumó el polémico video del médico Rodolfo Neira. “O sea, que mi cuerpo se va a proteger solo, que se me pegan los celulares al cuerpo… déjense de chambonadas”, emplazó.

La también influencer, luego de recibir críticas hasta del ministro de Salud Enrique Paris, ofreció disculpas este miércoles y reconoció su error.

“Cometí un error al afirmar que sólo con mis defensas, si es que me alimento bien, puedo combatir cualquier enfermedad, siendo que nadie tiene la vida asegurada”, expuso, añadiendo que aunque trata de promover una vida saludable entre sus seguidores, “obviamente no soy inmortal, pero creo que ese es el camino para reducir los riesgos y enfermedades a los que estemos expuestos”.

Más tarde expuso que entiende que es “una persona con influencia” en redes sociales y que eso le conlleva una gran responsabilidad. No obstante, advirtió que es una “mujer que comete errores”.

“Y claro, como en mi círculo cercano no tuve a nadie comprometido con la enfermedad, nunca le tomé el peso que debía. Sé que hay gente que no lo ha pasado bien y debe ser terrible perder a un ser querido, y por eso quiero pedir disculpas si pasé a llevar a alguien”, puntualizó.