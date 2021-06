La actriz María José Quiroz (42), parte del elenco del programa humorístico Mi Barrio (Mega), reveló que vive con su expareja por la hija de cuatro años que ambos tienen en común. “Es una niña sana emocionalmente”, aseguró.

En conversación con Las Últimas Noticias, la recordada intérprete de Las iluminadas que tiene residencia en Albarrobo desde junio del año pasado y que además es madre de otro adolescente de 16 años, contó que con su exnovio mantienen una relación “bien especial”.

“Me separé de él cuando la Mati (Matilde, la hija) tenía dos meses, pero siempre seguimos viviendo juntos porque era mejor para ella. Es una relación distinta, pero mi hija es una niña sana emocionalmente”, añadió.

Para ella, dijo, la prioridad siempre fue su hija, a pesar de que continuó teniendo sentimientos hacia el hombre con quien había terminado la relación. “Me los guardé porque ya estaban las cosas definidas y siempre tuvimos claro que nunca más íbamos a estar juntos, y él también”, dijo.

Relató, además, que si bien ninguno de los dos buscaba una relación estable, tres semanas atrás comenzó un nuevo noviazgo con el actor Christian Lemus (39).

“Ahora apareció una persona en mi vida, pese a que yo siempre me negué, me la ganó y estoy pololeando hace tres semanas”, contó, especificando que, si bien no ha ido a su hogar, el hombre entendió la dinámica familiar.

Recordemos que, en marzo pasado, la mujer conocida por haber interpretado, junto a la actriz Mariú Martínez, a Eva y Angélica en el extinto programa Morandé con Compañía (Mega), contó que debido a sus personajes debieron tener guardaespaldas tras ser acosadas por fanáticos religiosos.

En el programa Podemos Hablar (Chilevisión), Quiroz aseguró que “teníamos muchas demandas en el Consejo Nacional de Televisión (…) en algún momento pensamos llamarnos Cristi y Ana, pero no era en contra de los evangélicos”.

“Los evangélicos se fueron muy en contra de nosotros, a la salida del canal había siempre protestas de muchos… A nosotros nos tenían que sacar por otro lado“, agregó.

Incluso, reveló que no podía salir recurrentemente a la calle, “de hecho, nos pusieron guardaespaldas por un tiempo, a ese punto, porque nos querían linchar”.