Este miércoles Julio César Rodríguez y Monserrat Álvarez comenzaron el día en el Contigo en la Mañana con un entusiasta y animado baile que no pasó desapercibido en las redes sociales.

Cuando el reloj marcaba las 08:01, el matinal de CHV empezó con la canción “En una baldosa” del cantante Arte Elegante, motivando a la periodista para moverse al ritmo de la música en el estudio.

“¡Se volvió loca! ¡Se volvió loca!”, exclamó su compañero de labores mientras aplaudía con la canción de fondo.

Luego de un par de segundos, Rodríguez no se aguantó y acompañó en el baile a Álvarez a un par de metros de distancia.

“Me gusta partir bailando la mañana”, señaló la periodista, ante lo cual el animador lanzó: “Te tienen aburrido los políticos”, desatando las risas en el set.

“A mi me dijeron ‘Monse, a posición del mesón, y yo desobedecí’, y me puse a bailar”, señaló Monserrat. “Fuera de leseo, encuentro súper buena la canción. Es pegajosa, es buena la letra, me encanta, es buenísima”, añadió.

Cabe señalar que Julio César participó en el videoclip del tema, pieza en la que aparece como DJ del artista urbano.

Sobre una posible nueva carrera en la música urbana, Rodríguez señaló entre risas: “Como cantante urbano me quiero dedicar a una cosa no más, porque hay experiencia de animadores cantantes que no han resultado. No quiero hablar pero hay harto”, sostuvo.

Recordemos que el músico conocido como Arte Elegante participó como invitado en el capítulo 16 de La Junta, el programa de conversación de Rodríguez que se emite a través de YouTube.

Grande Monserrat, eres la reina del baile de la baldosa. 👏👏👏👏👏👏👏👏#ContigoCHV — Eliana RC (@ElianaRebolled1) June 2, 2021

#ContigoCHV Así mismito bailé cuando me depositaron el IFE. — Kiltrónico (@Kiltronico) June 2, 2021

Prender la tele y ver un baile tieso de la conductora.. quéeee eso? 😆😂😂#ContigoCHV — Siba Rita (@Siba_RRita1) June 2, 2021

Buena!!!!! Me gustó el baile…. saltamos de la cama a verlos!!!! #ContigoCHV — ZoTeneb (@Zteneb) June 2, 2021