Fue en abril pasado cuando ViacomCBS anunció la compra de Chilevisión a WarnerMedia.

“El acuerdo fortalecerá y ampliará la presencia de VCNI (ViacomCBS Networks International) en el Cono Sur de América Latina, mediante la creación de una estrategia comercial, de contenido y de distribución completamente alineada”, explicaron en un comunicado.

La adquisición abarca todas las marcas y activos de Chilevisión, incluida su señal de televisión abierta, lo que permitirá complementar la oferta global de contenido de VCNI.

Según detalla La Tercera, cuando ya han pasado casi dos meses del anuncio, la Fiscalía Nacional Económica (FNI) abrió la investigación para determinar eventuales riesgos a la competencia.

Cabe señalar que toda operación de compra o fusión que supere cierto umbral debe ser evaluada por el organismo antimonopolio.

Desde el 7 de mayo, los abogados de ViacomCBS y Chilevisión se han mantenido en contacto con la FNE, recopilando los antecedentes requeridos.

El citado medio añade que el organismo tiene 30 días para analizar la compra y dar a conocer su veredicto en la llamada Fase 1. Una vez culminada esta etapa, la FNE podría extender la investigación hasta un máximo de 90 días más, si es que considera que la adquisición podría reducir de manera importante la competencia.

Luego de dicho proceso, la FNE podrá aprobar, rechazar o autorizar la compra pero con ciertas condiciones. No obstante, debido a que ViacomCBS no cuenta con canales en nuestro país, expertos creen que la adquisición no tendría problemas en su aprobación.

La adquisición se une así a la cartera de ViacomCBS Networks Americas, que incluye el servicio premium SVOD, Paramount+; el servicio gratuito líder de televisión por streaming Pluto TV; la aplicación de aprendizaje interactiva de Nickelodeon para niños en edad preescolar, Noggin; la casa productora ViacomCBS International Studios; la señal de televisión abierta en Argentina Telefe; más de 10 señales de TV paga, incluidas MTV, Nickelodeon, Nick Jr. y Comedy Central, entre otras.

VCNI Americas tiene oficinas en Canadá, México, Brasil, Argentina y Colombia.