El comunicador Rodrigo Herrera, expanelista del matinal Mucho Gusto (Mega), se refirió recientemente a la acusación de acoso laboral que realizó la periodista Clarisa Muñoz contra Pablo ‘Pablete’ Alvarado, exproductor ejecutivo del espacio matutino.

La profesional, que actualmente trabaja en Aquí somos todos (Canal 13) y que por estos días se encuentra con postnatal, había revelado en conversación con BioBioChile que los hechos habrían ocurrido en 2018, cuando era notera del programa.

“Para mí fue un tema muy complicado y doloroso en su momento, pero ahora por fin logré dejarlo atrás”, dijo, sin entregar mayores antecedentes aludiendo a su, entonces, avanzado embarazo y a su salud emocional.

Explicó que la acusación “finalmente no alcanzó a ser algo formal. Fui y entregué todos los antecedentes al canal, pero en el fondo lo que ellos me pidieron fue que yo hiciera una denuncia formal y tenía que conseguir testigos (…) pero nadie se atrevió a testificar contra el jefe“. Muñoz agregó que “todos sabían lo que iba a pasar”.

Herrera, cercano a Alvarado, dijo en el programa en línea El Cuestionario con Julio Jung, según recogió Glamorama, que Muñoz “es una gran periodista y no dudo que ella se haya sentido como dice sentirse”.

“Pero yo me preocupé de averiguar los antecedentes, porque con Pablo Alvarado me siento cercano y lo conozco hace más de 20 años. Hablé sinceramente con él, él me expuso de manera muy dolorosa los antecedentes que habían ocurrido en el caso“, agregó, para luego especificar que “en un período de tiempo la Clarisa sintió que a ella se le estaba como arrinconando”.

Más tarde sostuvo que “(la denuncia) finalmente no llega a nada, porque no había antecedentes de que Pablete la hubiera maltratado ni verbal ni físicamente, tampoco psicológicamente”.

Para él, “hablar de maltrato laboral es un poco grande para este caso, porque a veces se confunde la alta exigencia, porque un matinal líder te exige mucho, con situaciones personales”, añadiendo que finalmente lo que diga Alvarado en su defensa “en el fondo no sirve”.

“Yo no creo que Pablete haya tenido la idea de hacerlo o haya sido una orden de él. Sobre todo porque Pablete era muy amigo de su padre (Guillermo Muñoz), entonces cómo va a hacer una estupidez de esa manera“, puntualizó.

Recordemos que Alvarado fue una de las cabezas tras el éxito de Mucho Gusto, del cual dio un paso al costado como productor ejecutivo tras la polémica protagonizada por José Miguel Viñuela, luego de cortar el pelo en vivo y en directo al camarógrafo José Miranda.

Meses más tarde arribó como productor ejecutivo a Got Talent Chile. No obstante, a principios de mayo se confirmó su salida de Mega, que según pudo conocer BioBioChile se dio luego de una negociación de las condiciones de su contrato, en las que no hubo acuerdo. Y si bien en ese momento se anunció que continuaría en el programa hasta terminarlo en julio, tras la acusación decidió adelantar la salida.

“Efectivamente, Pablo Alvarado renunció a Mega”, explicaron desde la estación a BioBioChile. “Got Talent, a cargo de la productora Kike 21, seguirá adelante con el programa y la salida de Pablo Alvarado de ninguna manera afectará el desarrollo del espacio”, agregaron.