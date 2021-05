Daniela Castro, la ganadora de la primera temporada de Masterchef Chile, perdió la paciencia tras años rumores y acusaciones que ponían en duda su triunfo.

“Ganar o no ganar, que haya salido él primero o yo primera, no cambiaría las cosas a cómo están hoy. Creo que a cada uno nos ha ido bien por lo que somos y por lo que hemos ido construyendo”, sentenció la actual influencer en el late Síganme los Buenos, conducido por Julio César Rodríguez.

“Siempre, sea lo que sea, terminan diciendo ‘devuelve el premio’. Han pasado siete años desde que gané MasterChef e igual siempre van a decir algo así, y es como ‘ya poh, córtenla’”, agregó.

Recordemos que la polémica resucitó hace algunos días cuando Ignacio Román, quien se quedó segundo en el concurso, respondió al jurado del programa Yann Yvin, que afirmó que Daniela había ganado por esa última competencia, donde sus platos habían sido mejores.

“Pero eso pasó hace tanto tiempo”, replicó Román al ser consultado por el tema por el periodista Sergio Rojas. “Es como que yo ahora contara de que en la final a ella le arreglaron el postre y a mí no. Y que yo terminé de cocinar 25 minutos antes, y el programa estaba editado”, sentenció.

Román añadió además que “que un productor me contó que yo iba a salir segundo lugar antes de ir al aire”. “Todo eso sabía yo antes de ganarme delante del podio. Yo sabía quién ganaba. De hecho, estaba en mi casa llorando viendo cómo estaba editado el programa. Son tantas las aventuras”, cerró.

Daniela, por su parte, comentó que no sabe a qué se debían las declaraciones de su excompañero. “Es que no sé que pasó ahí. No voy a hablar de eso, no voy a darle pie a nada. No. ¿Pero quién sale siete años después diciendo que…? No, no, Daniela, cállate. Quieren molestarme”, respondió a Rodríguez.

“(Han pasado) Siete años poh. Entonces si tú vas a decir algo, lo dices en el momento, no siete años después”, agregó.

“¿Tú crees que es por llamar la atención él?”, cuestionó el periodista de Radio Bio Bio, a lo que Castro respondió: “No sé, no me he puesto a pensar. Yo creo que, si él cree y tiene las pruebas, lo debería haber dicho al principio y nunca lo dijo”.

“No me he puesto a pensar qué quiere él ni nada, porque no soy quien para pensar qué quiere la otra persona. Solamente yo me voy a quedar callada y no voy a responder nada”, aseveró.

Eso sí, Daniela afirmó que no cree “que Nacho quiera así como hacerme daño puntualmente”, pero “hay cosas que no van al caso que yo te cuente de hace siete años atrás, porque no me importa. Las cosas ya están y no es momento. ¿Para qué?, ¿con qué fin? Eso yo me pregunto”.

“¿Con qué fin yo te cuento cosas de hace siete años atrás? ¿Con que fin? ¿Con el fin de que alguien me vaya a querer y que los que no me quieren me quieran. No, porque hay cosas que no se hacen”, afirmó.

La cocinera también aseguró que ella “podría contar 20 mil cosas sabrosas siempre, pero yo no hablo de los demás y no quiero ganarme el cariño de la gente hablando mal de los demás. Esa es una regla de vida”.

“Siempre va a ver gente que no está de acuerdo con el que gana y está bien. Al canal le hubiera convenido que gane Ignacio. Te voy a decir algo: a las alturas que estábamos del programa, fue un buen programa, y ya estar ahí en la final entre el primero y el segundo ya no importa. Si yo no le hubiera ganado a Ignacio no tendría esa parte (de televidentes) que me odia. Es así de simple y está bien. Si quiere le doy el premio”, reflexionó.

“Creo que a cada uno nos ha ido bien por lo que somos y por lo que hemos ido construyendo. A eso voy”, comentó. “O sea, yo gané primer lugar y no soy rostro de ningún supermercado. Ahí en un kiosquito estoy yo. Pero me encanta que le vaya bien. Me encanta que a todos nos vaya bien”, cerró.