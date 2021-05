Dichos van y vienen. Luego que Daniela Castro se refiriera recientemente a las acusaciones “arreglo” de su excompañero de la primera temporada de MasterChef (Canal 13) Ignacio Román y señalara que “si quiere le doy el premio”, éste respondió y afirmó que no lo necesita.

En el programa, emitido entre octubre de 2014 y febrero de 2015, resultó ganando la también decoradora y artista visual, quedando en segundo lugar Román, quien había obtenido el cariño del público.

Recordemos que el hombre, en conversación con el programa de espectáculos Me Late (TV+), aseguró a mediados de mayo que “eso pasó hace tanto tiempo (…) Es como que yo ahora contara de que en la final a ella le arreglaron el postre y a mí no. Y que yo terminé de cocinar 25 minutos antes, y el programa estaba editado”.

Román añadió que “que un productor me contó que yo iba a salir segundo lugar antes de ir al aire”.

“Todo eso sabía yo antes de ganarme delante del podio. Yo sabía quién ganaba. De hecho, estaba en mi casa llorando viendo cómo estaba editado el programa. Son tantas las aventuras”, cerró.

comillas “No necesito para nada el premio. El premio me lo dio la gente” - Ignacio Román

En el programa Síganme Los Buenos (Vive!), en conversación con Julio César Rodríguez, Castro respondió recientemente que “siempre va a ver gente que no está de acuerdo con el que gana y está bien. Al canal le hubiera convenido que gane Ignacio. Te voy a decir algo: a las alturas que estábamos del programa, fue un buen programa, y ya estar ahí en la final entre el primero y el segundo ya no importa. Si yo no le hubiera ganado a Ignacio no tendría esa parte (de televidentes) que me odia. Es así de simple y está bien. Si quiere le doy el premio“.

La nueva respuesta

Román fue contactado nuevamente por Me Late, espacio en que, según declaraciones recogidas por La Cuarta, expuso al comienzo que “no tengo nada que decir del tema, fue una conversación que se dio”.

No obstante, luego agregó que su mayor premio vino después, con el cariño y el recibimiento del público.

“No necesito para nada el premio. El premio me lo dio la gente; el cariño, el respeto, el reconocimiento. Yo creo que ese premio no se compra, no se vende, no se da, no se regala, y es algo que ya pasó (…) No hay que darle vueltas al asunto; todo el éxito para Daniela todo el éxito para los participantes de MasterChef”, sentenció.

Recordemos que tras su paso por el programa, Román inauguró el restaurante Mister Nacho, con un local ubicado en Buin.