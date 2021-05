Anoche, la actriz nacional Teresita Reyes estuvo en programa De Tú a Tú, conducido por Martín Cárcamo, donde habló de los momentos alegres y también los más difíciles.

En la ocasión, la actriz se refirió a su relación con su fallecido esposo Jorge Giacaman. Contó que en cuanto vio a su marido por primera vez, se enamoró inmediatamente. Ella tenía 22 años. “Nunca más nos separamos. A los 5 meses yo estaba casada con ese hombre, recién egresada de la escuela”.

Jorge falleció hace 5 años, “y todavía está. Cuesta. Duele menos, uno está más serena, pero por Dios que se echa de menos”. Cuenta que ella tiene mal genio, pero cuando se ponía así, él no le hablaba. No duraban mucho tiempo peleados.

Asegura que no ha tenido pareja después de Jorge, y que tampoco le interesa tenerla. Él falleció a las 3 de la mañana de un 24 de febrero. Estaban durmiendo y ella sintió cuando murió. “A Jorge lo sentí harto tiempo. Lo sentí conmigo, hasta que me pasó en la cocina que lo vi pasar. Yo me siento acompañada por él”, contó.

Se conocieron en una fiesta del Club Palestino de Viña del Mar. Una amiga los presentó. A Tere le gustó desde que lo vio. Al otro día la invitó a salir, pero ella le dijo que no porque estaba haciendo “La Celestina”. A la salida de la obra, él la estaba esperando.

Siguiendo con su historia de amor, Tere contó que ella estaba pololeando con un médico al que despachó rápidamente. Jorge la invitó a “Las Brujas” y bailaron “Somos novios” de Armando Manzanero. Tere se emocionó profundamente al escuchar la canción. “Me acordaba de cómo me latía el corazón, de una manera espantosa. Me pidió pololeo ahí, y a los 5 meses nos casamos”, contó.

La actriz también reveló que no quería llevar a Jorge a la casa porque los iban a casar inmediatamente. Así que él se presentó solo a la casa de sus tías, que lo amaron. La primera pelea fue porque él, su abuela y sus tías, estaban preparando el matrimonio sin consultarle a ella.

Se casaron en septiembre de 1973. Sus compañeros de teatro le hicieron una despedida de soltera el 10 de septiembre, en donde terminó borracha. No alcanzó a dormir cuando le avisaron que el Golpe de Estado. “Fue espantoso. Me acuerdo que Jorge, estaba en la casa de sus papás en San Martín, en el centro. Y yo vivía con mi abuela en Ñuñoa, éramos las dos solitas. Él se cruzó del centro a Ñuñoa…es un tema súper doloroso”.

“Gracias a Dios a mi familia no le pasó nada. Mi familia no era política, yo sí, pero nunca fui de partidos, pero bastante más de izquierda obviamente. Dejé de ver a 5 compañeros que estaban en mi despedida de soltera. No supe de ellos, después de muchos años”.

Martín le pregunta si Jorge fue su único hombre, y Tere responde que sí: “Me carga decir esto porque nadie me cree ni una huea, pero sí el primero. Tentaciones hubieron, como todo en la vida, y algunas costaron, pero había un matrimonio sólido, el hombre que quería, ¿para qué?”. Pero ella siempre le preguntó si la había engañado, lo que él negó hasta el día de su muerte.

Una vez, cuando pololeaban, Jorge le hizo elegir entre el Teatro o él. “No fue tan difícil”, asegura ella. “Dije mira, estudié 6 años Teatro, 2 años Derecho, y ¿tú me vienes a decir que yo deje Teatro por ti, recién conociéndonos? Mira, quiero que nos vayamos cada cual a la casa y pensemos”. Al día siguiente él llegó con flores y “nunca más se tocó el tema. A él no le gustaba mucho el Teatro, pero iba siempre a los estrenos con flores. No le gustaba mucho el ambiente, pero sí conoció a gente que amó. Muy poca gente ha entrado a esta casa. La verdad es que ha sido bien selectivo todo”.

Su infancia

Nació en Osorno y se crió con sus abuelos. Sus padres la abandonaron. Ellos se casaron muy jóvenes y peleaban mucho. Tere dice que a los 3 años ella recuerda esas discusiones. “Es lo mejor que me pudo pasar en la vida, pero haya sido como haya sido eso es un abandono y no es permitido”. Se fue a vivir con sus abuelos y sus tíos, por parte de su mamá.

Su padre apareció cuando ella tenía 12 años, y su mamá cuando necesitaba algo aparecía y la usaba para presionar a los abuelos. Después de eso, no los volvió a ver. Se enteró que murieron y no fue a los funerales. “A qué iba a ir. Habría sido de una hipocresía espantosa. ¿A quién iba a llorar ahí?”.

“Mi abuela me crió, me llevó al médico, me puso paños fríos cuando tuve paperas, me casó, me educó, me dio universidad. Con el tiempo no los perdoné mucho. Ahora estoy más tranquila. Pero el perdón por el abandono, me costó muchísimo. Bien honestamente, todavía está ahí”. La muerte de sus padres no le produjo nada, “ni una lágrima, eran dos desconocidos. Habría llorado más por el vecino. Aquí no había nada”.

A pesar de lo vivido, Teresita asegura que ella quería tener una familia. “Quería todo lo que me faltó. Y eso es incomparable”.

Su abuela y la muerte

Martín le muestra una foto de su abuela. Para Tere, ella es la mujer “que tiene todo mi amor. Que recuerdo y de la que le hablo a los niños”. Le dio una embolia y estuvo mucho tiempo en cama. “Era terrible ver a una mujer dinámica, que tenía 30 llaves y no las soltaba porque todo estaba en su poder. Ella era la matriarca, ella mandaba, ella tenía todo bajo control, y sacó a sus cabros adelante”.

Cuando ella fallece, para Tere fue muy doloroso. “Hubieron varios años que yo me morí con ella. Yo sabía que iba a pasar, estaba mal, estaba viejita. De repente yo le decía a Dios ‘llévatela, está sufriendo’. Pero cuando me dijeron que se había ido, se me partió el corazón en 20, es lo que me pasó con Jorge, pero como estaba más joven fue un poco más con mi abuela. Se me fue todo, se me fue el apoyo, el armazón que me hizo, la casa donde me puso, se me fue todo a la mierda. Quedé así, como coja, no sabía qué hacer, y eso que tenía el apoyo de mis cabros y el de Jorge, sino no sé qué habría hecho”.

Tere hija dice que a su mamá no le gusta hablar de la muerte porque le gusta mucho la vida no por miedo. Mientras que la actriz dice que siempre le pide a Dios que no le toque a los hijos ni a los nietos: “Que por favor, me muera yo primero porque por ese dolor no podría pasar. Y que por favor me lleve de golpe”.

“Tengo tantos proyectos, tantas cosas. De primera quiero ganar un poco de plata y quiero conocer los países árabes, Europa. Por eso es que alego con Jorge. De repente lo puteo ‘¿cómo te vas a morir justo cuando los cabros estaban ya hechos, habíamos pagado todas las deudas?’ (…) No alcanzamos a disfrutar nada juntos”.

Terapia

Fue al psicólogo a los 70 años porque “estaba en un pozo profundo”. Su hija le leyó las cartas y las dos veces le salió lo mismo: debía hacer un viaje espiritual para cerrar heridas porque “en este momento me sentía enclaustrada, estaba ciega. Y dije yapo, tiene razón. Estaba ciega. Llevo cuatro meses y me ha hecho bien. No me di cuenta que estaba deprimida”.

Tere hija define a su mamá como “un espíritu libre. Todo lo que yo saqué, lo saqué de ella, y todo lo que ella contó que hacía, lo sacó de su abuela y es una mujer fuerte. Ella hace y vive la vida de la forma que ella quiere. Es una resiliente”.