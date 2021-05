Con las dudas que ha generado la implementación del Pase de Movilidad en medio de la pandemia de covid-19, la mañana de este martes el periodista Simón Oliveros de Mucho Gusto (Mega) y Rafael Cavada de Contigo en la mañana (Chilevisión) vivieron un cruce mientras entrevistaban al ministro Secretario General de Gobierno Jaime Bellolio. “¿Puedo hacer una pregunta, colega?”, lanzó uno de ellos.

El documento, que comenzará a regir este miércoles y se puede obtener en mevacuno.gob.cl, entregará mayores libertades a quienes completaron las dosis de vacunación contra el virus, cumpliendo además con el plazo de espera para generar anticuerpos.

El breve encontrón comenzó cuando Oliveros conversaba en vivo con el secretario de Estado para aclarar las dudas, en momentos en que Cavada interpuso su micrófono para también hacer preguntas.

“Lo tenemos nosotros con antelación, no sé si corresponde Rafa”, dijo el comunicador de Mega mientras su colega le consultaba sobre la situación de los menores de edad frente al Pase de Movilidad. Más tarde decidieron hacer una pregunta cada uno, según Oliveros, para “no digan que nos tenemos mala”.

El ministro explicó cuáles son las implicancias del nuevo documento, que servirá para quienes se encuentra en fase 1 y 2 del Plan Paso a Paso, pero que no modificará los aforos ni cambiará las restricciones del toque de queda.

Al cierre de la entrevista, Oliveros preguntó si estaba “todo bien” y agradeció asegurando que “lo quiero mucho”. Por su parte, Cavada cerró amistosamente aclarando que “fue un gusto”.

Pase de movilidad

Previamente, desde el Gobierno el mismo secretario de estado había explicado que “no es un chipe libre, de hecho, no se puede comparar tampoco con un carnet verde. No es decir que ya se acabó la pandemia o que no son necesarios los cuidados, y pedimos humildemente a quienes son consultados sobre estas materias, que no den pie a que se malentienda el objetivo de esta medida”.

“Este pase no da beneficios, sino que exime de ciertas restricciones a personas que ya han completado su proceso de vacunación y que, por tanto, representan un menor riesgo para otros”, agregó.

Además, Bellolio recordó que se trata de un permiso dinámico, es decir, que cambia dependiendo de la situación que atraviesa cada persona. Si alguien es confirmado como caso positivo, probable o estrecho de covid-19, el documento ya no estará habilitado.