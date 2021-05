Un promedio de 52 horas de programación cultural al año vieron los chilenos y chilenas en televisión abierta durante el año 2020, según un informe del Consejo Nacional de Televisión (CNTV).

La oferta cultural en la pantalla chica alcanzó 3.042 horas al año, equivalentes a un 6,7% del total de horas emitidas en 2020. Este porcentaje es el segundo más alto registrado desde 2014, cuando se implementó la norma de programación cultural.

Dicha reglamentación obliga a los canales de TV abierta y los operadores de cable a emitir un mínimo de cuatro horas semanales de programas culturales, de las cuales al menos dos tienen que ser emitidas en horario de alta audiencia -entre las 18:30 y 00:00 horas de lunes a viernes- y las restantes, entre las 09:00 y las 00:00 horas los fines de semana.

Asimismo, considera como culturales “aquellos que se refieren a los valores que emanan de las identidades multiculturales existentes en el país, así como los relativos a la formación cívica de las personas, los destinados al fortalecimiento de las identidades nacionales, regionales o locales, como fiestas o celebraciones costumbristas y aquellos destinados a promover el patrimonio universal y, en particular, el patrimonio nacional”.

Para la presidenta del CNTV, María Carolina Cuevas, el diagnóstico de la programación cultural en los canales de televisión abierta “ha sido positivo y hay oportunidad para seguir avanzando en la oferta cultural”.

Agrega que, “la norma cultural significa un esfuerzo conjunto en pos de una televisión de calidad y desde el CNTV valoramos lo que cada canal ha realizado para cumplir con esta tarea; han reinventado espacios con foco familiar y cultural, en un año en que la pandemia ha revalidado la televisión”.

Canales y programas

En la oferta cultural por canales de televisión abierta destaca en primer lugar Canal 13, con casi un 30% del total; en segundo se sitúa TVN, con 16,9%; le sigue Mega con 15,7%; La Red, con 14,2%; CHV, con 13,2 y finalmente TV+, con 10,3%.

Del informe se desprende que los canales diseñan su parrilla cultural privilegian programas que destacan la identidad nacional a través de las costumbres locales; la gastronomía; la belleza geográfica y la idiosincrasia del país.

En esa dirección, el programa más visto según datos de rating es Lugares que hablan (Canal 13). Dentro de aquellos que tienden a repetir ese formato sobresalen, Disfruta la ruta (Mega); Gente de la tierra (TVN); Ruta 5 (Canal 13); No me olvides (Mega). Este último, agrega un elemento que, si bien no es nuevo, hace un tiempo no se veía, que es la identidad chilena de los que viven en el extranjero.

Hay nuevas propuestas que se informan como culturales que intentan consolidarse en la parrilla, como programas que rescatan el valor cultural de la tecnología entretenida Visión de futuro (TVN), o la consideración patrimonial que tiene el medio ambiente Chile sustentable (La Red).

Es destacable que el único programa vinculado al tema culinario, que se consolida en estas franjas y en el hábito de las audiencias de este horario, es Comer y sanar (Mega), que no tiene la lógica del rescate identitario, sino de la “promoción de un valor de conciencia de salud y que la norma rescata como parte de la formación cívica”.

Informativos en la parrilla cultural

Otro género que los canales presentan dentro de su oferta cultural programas de debate, cuyas emisiones son evaluadas capítulos a capítulos. Algunos de estos programas estuvieron inspirados durante la pandemia, como Estado Nacional (TVN), Mesa Central (Canal 13), Pauta libre (La Red), y Café cargado (La Red).

El año 2020 se grabaron menos programas nuevos –dada la emergencia sanitaria- y se repitieron series y programas ya exhibidos. Por la misma razón, tampoco hubo transmisión de eventos de cultura en vivo u otros de alto interés, por ejemplo, deportivos. Uno de los pocos espectáculos culturales en vivo –aunque no en directo- que se transmitió, fue la grabación de una función de Cirque du Soleil (Mega).

Respecto a la programación cultural fuera de horario normativo, la mayoría se transmite en horario diurno (09:00 a 18:30 horas). En este horario están también los escasos programas dirigidos a un público infantil con contenido cultural, como Guitarra y tambor; Locos Lab y Yo Pippo, (todos por TVN), todos con apoyo del Fondos CNTV.