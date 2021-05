Un confuso incidente se vivió en el Estadio Monumental este domingo, cuando una mujer fue detenida por militares tras ser acusada de fotografiar su voto. Ella, en tanto, aseguraba que su papeleta estaba marcada.

Los gritos desesperados de la mujer captó la atención de la prensa, quienes acudieron a captar la situación e intentar esclarecer lo que había ocurrido.

Según se pudo ver en vivo, completamente exaltada, la votante acusó que había recibido un voto marcado y que por ello lo había fotografiado, no obstante, la delegada electoral del local aseguró que aquello no era cierto y que había exigido la detención de la mujer por su comportamiento y por haber tomado una foto a su papeleta en la urna.

La persona identificada como Ana María Gática, se mostró tan alterada que los periodistas Soledad Onetto y José Antonio Neme de Mega, acudieron en su ayuda e intentaron contenerla.

Mientras la mujer se veía rodeada por la prensa y por militares que intentaban explicarle por qué estaba siendo detenida, Onetto se acercó para hablarle y luego la ayudó a recoger sus cosas que había caído al sueldo.

Más tarde Neme se arrodilló junto a ella para intentar tranquilizarla. “Señora cálmese”, le decía, además de ofrecerse a acompañarla a su auto. “Yo no necesito que nadie me acompañé. Yo me tengo que ir a mi casa”, gritaba.

El diálogo continuó durante varios minutos, en los que el periodista intentó dialogar con ella, e incluso en un momento la mujer se tomó del brazo del comunicador para que la ayudara a salir del local.

“Venga conmigo, yo la voy a ayudar”, se escuchaba decir al reportero, quien mantenía constante contacto con uniformados que los escoltaban a la salida.

La mujer finalmente fue dejada en custodia de Carabineros.