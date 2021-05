El periodista José Antonio Neme (40), coanimador del matinal Mucho Gusto (Mega), arremetió la mañana de este miércoles contra grupos antivacunas mientras hablaban sobre el dramático fallecimiento del destacado ciclista Cristopher Mansilla a los 30 años producto del covid-19.

El comunicador, que llegó recientemente a Mega tras su salida de La Red, sostuvo que “cuando estamos discutiendo el tema del carnet verde y aparecen con que ‘no, que esto es discriminatorio’, no señor. El que se vacuna tiene que tener más derechos que los demás“.

“Cuando aparecen los señores antivacuna hablando del timerosal, de que van a quedar con el autismo… no hay nada concluyente respecto del tema (…) usted no se vacune, perfecto, no la voy a obligar a vacunarse. Pero no me ponga en riesgo a mí ni a mi familia. No sea pelotudo”, agregó luego.

El periodista habló también de las conspiraciones que apuntan a un supuesto “chip”. “Se lo deberían poner en la cabeza, para que terminen de insensateces, porque este tipo de casos me llena de indignación”, dijo tras ofrecer disculpas por decirlo desde “la guata”.

“Pero un chiquillo de 30 años con toda la vida por delante, que le había dado triunfos a su familia y a Chile, y que fallece en cosa de días producto de este virus… y viene alguien muy suelto de cuerpo diciendo que no se va a vacunar y que encuentra que que le den carnet a uno y no a otros es discriminación, es una franca estupidez”, sentenció.

Frente a las críticas, más tarde, insistió en su postura a través de Twitter, emplazando a que sus detractores “ataquen todo lo que quieran, me importa un menos uno. ¡La antivacuna es una conducta pelotuda e irresponsable con el resto! Y no voy a cambiar de opinión… siéntase libres de festinar con mi sexualidad que tanto les preocupa”.

La vacunación contra el covid-19 en Chile ha sido un proceso voluntario por tramos etarios. Para esta semana está programada la inoculación de mayores de 35 años (mira el calendario acá). Mientras, tal como consignó BioBioChile, el grupo de entre 40 y 49 años de edad, que debía vacunarse la semana pasada, quedó con menos de un 70% de cobertura de vacunación.

El rango con mayor cobertura -contemplando la primera dosis- corresponde a aquellos entre los 70 y 79 años, con un 89,6%. Más atrás aparecen los grupos de entre 60-69 años (85,6%); 80 y más (84,5%); y 50-59 años (81,4%). La tendencia se mantiene con la segunda inoculación.