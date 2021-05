El periodista de espectáculos Andrés Caniulef (43) reveló que espera escribir un libro sobre su experiencia tras vivir el período más complejo en televisión que lo llevó a tomar decisiones erradas: la adicción que lo condujo a su internación en la clínica psiquiátrica Crea Chile .

“Me sentía cada vez más vulnerable y me hacia el fuerte en pantalla, aparentaba que estaba todo bien, mientras mi vida se desmoronaba detrás mío”, dijo en conversación con Cristián de la Fuente en el programa Velvet al Desayuno.

“Empecé a flaquear y a buscar refugio en las drogas y creí que ese era un buen remedio para lo que estaba viviendo y lamentablemente, ese remedio fue peor que la enfermedad y siempre lo va a ser”, agregó.

Señaló, además, que está orgulloso de su historia de vida y que con las adicciones, estaba tirando todo a la basura. “Eso fue lo que más conciencia y ruido me hizo, sumado a un entorno cercano de amigos que se dieron cuenta y también se acercaron a ofrecerme ayuda (…) Llegué a esa comunidad, porque me di cuenta que no había nada más que hacer que encerrarse, desconectarse y decir aquí estoy, ayúdenme”, puntualizó.

Hoy está feliz, dijo. “Ya no necesito muletas, estoy creando nuevos propósitos de vida, nuevos proyectos, estoy súper cómodo y tranquilo con lo que estoy haciendo”, sostuvo.

Tras su salida de Canal 13 en enero pasado, el comunicador volvió a la pantalla de la mano del programa de entretención Me Late de TV+, donde comparte espacio con Sergio Rojas, Daniel Fuenzalida y Pamela Díaz.

Además tiene otro proyecto en mente. “Me gustaría escribir la experiencia de la comunidad terapéutica y decir ¿por qué creo en esa opción de rehabilitación?”, advirtió.

Para él, “es importante entregar ese mensaje, compartirlo y que llegue a la mayor cantidad de gente posible”.