Un divertido momento ocurrió la mañana de este martes en el matinal Mucho Gusto, luego que la animadora Diana Bolocco (43) le recordara a José Antonio Neme (40) sus antiguos dichos contra compañeros de trabajo tras ser desvinculado de Mega en enero del año pasado.

Recordemos que, no obstante, el periodista regresó al canal de Bethia en abril para hacerse cargo de la coanimación del espacio matinal, al que previamente también se había sumado la profesional Paulina de Allende-Salazar.

El periodista había hablado sobre su salida de Mega en Hola Chile mientras comentaban la salida definitiva de Patricia Maldonado, en noviembre pasado, donde sostuvo que “por alguna razón yo fui despedido de ese canal. Ahí tu puedes ver si yo estaba tan feliz cantando y tan feliz bailando, porque si yo hubiese renunciado por voluntad propia y me hubiese ido a mi casa vale tu argumento, pero por alguna razón me echaron”.

“O sea, tan feliz bailando y moviendo el potito no estaba. Por alguna razón llegó el día viernes leí el noticiario y me dijeron váyase para la casa”, agregó.

En otra ocasión, también criticó los ‘dianismos’ y los ‘tonkismos’, criticando abiertamente la animación que se estaba dando en los matinales.

Y si bien el periodista había dicho que fue desvinculado desde el área de Prensa del canal, en las últimas horas volvió a aparecer en un spot junto a otros comunicadores del mismo departamento con motivo de las próximas elecciones del 15 y 16 de mayo.

Frente a esto, al comienzo del programa, Diana lanzó que tenía “una pregunta muy sencilla: ¿Qué haces tú en el grupo de nuestros compañeros de prensa… compañeros a los que tú pelaste en el otro canal?”.

Frente a eso, Neme respondió que no es su estilo. “Yo no pelo a nadie, cuando digo algo lo digo frente a todo el mundo y no lo mando a decir con nadie nei nada. Cuando digo algo en este canal, asumo que la gente está al otro lado de la pantalla, lo está viendo. No pelo, porque tengo suficiente carácter”.

Sin embargo, frente a la pregunta de De Allende-Salazar sobre sus antiguos dichos, bromeó con no seguir con el tema.

Tras eso, aclaró que “lo que pasa es que fui invitado por la dirección de este canal a hacer una suerte de asistencia, probablemente me tocará hacer algo técnico, voy a participar en las operaciones de móvil”, descartando absolutamente alguna posibilidad de volver a la conducción de noticias.

Recordemos que el regreso de Neme a Mega fue confirmado a fines de marzo con fuentes de BioBioChile al interior del canal. En La Red, el periodista estuvo en la conducción del programa de conversación política y actualidad Pauta Libre (La Red).

“Me siento agradecido y muy satisfecho con el resultado de Pauta Libre y mis admiradas compañeras. Yo dejo este gran proyecto que ya tiene vida independiente. Sigan apoyando cada domingo al panel en su incansable búsqueda por la verdad”, confirmó en ese momento a través de Twitter.