Pancho Saavedra y Pamela Díaz trabajaron juntos en 2010 en el matinal Viva la Mañana de Canal 13, donde, según sus palabras, se sintieron “humillados” y lo pasaron bastante mal.

Así al menos lo aseguraron en un “Live” de Instagram junto a Jorge Zabaleta mientras hablaban de dicha estación. “Eran todos primos (en Canal 13). Todos conectados con todos, puras conexiones”, aseguró el actor, que también fue rostro de la televisora.

“Hasta el día de hoy hay conexión. Pero, por ejemplo, cuando yo trabajé con Pancho en el matinal…”, comenzó Díaz, pero antes de que pudiese terminar, Saavedra la interrumpió para agregar: “Cuando nos humillaban”.

La pareja de animadores fueron parte del matinal como panelistas de espectáculos, en la época en la que era conducido por Fernanda Hansen y Sebastián “Lindorfo” Jiménez.

“Yo trabajé con Pancho en el matinal y nos trataban pésimo. Pancho lloraba, hacía show”, recordó la llamada “Fiera”. “Tú también”, corrigió el conductor de Lugares que hablan.

“Pancho hacía las medias notas, se sacaba la cresta, llegaba con todo perfecto para hacerlo y nos decían ‘ustedes no van’ (no salían al aire). ‘¿Pero por qué no vamos a ir? Ya, bueno, no vamos, si nos van a pagar igual’. Y Pancho decía ‘¡¿pero por qué no vamos?!’”, sentenció Díaz.

“A nosotros nos sacaban del matinal para decirnos ‘¿saben qué, chicos? Ya no van’. Yo sufría por ti, Pancho, porque yo decía ‘como yo no hago ninguna weá’, yo solo me reía y tiraba mis tallas porque era lo único que sabía hacer, y este preparaba así un material y había estudiado en la noche, y me decía ‘pero no es justo, mi nota… ¿Por qué nos vamos?’. Y yo decía ‘¡qué injusto!’”, dijo Pamela.

Saavedra, en tanto, agregó que “una vez no dijeron así: ‘¿Por qué no van a entrar? Por fomes’. Y ahí quedamos humillados y nos fuimos. Ahí estuvimos a punto de renunciar los dos. Fue heavy”.

En ese punto de la discusión, Zabaleta agregó un dato que encendió aún más el tema. “Pero piensa que era mucho peor ser morena que gay. ¡Mucho peor! Porque en ese selecto grupo que había ahí yo te aseguro que había más de uno que era gay pero no lo decía”, aseguró.

El actor también se refirió a los animadores de la época, describiéndolos como “ambos rubios y profesionales… Uno doctor y otra rubia”. Y a pesar que tanto Saavedra y Díaz aseguraron que le tenían estima a ambos, “¿quiénes quedaron…? La morena y el gordito”, cerró Francisco.