El humorista nacional Patricio ‘Pato’ Mejías, integrante del trío Los Atletas de la Risa, reapareció este viernes en pantalla de la mano del programa Hola Chile (La Red), en medio de un despacho desde el centro de Santiago. Afirmó que, por la pandemia de covid-19, está “aguantando igual que todo Chile”.

En pantalla se vio que el periodista Álvaro Reyes, conocido como ‘Nacho Pop’, caminaba por el Paseo Ahumada mientras buscaba al actor chileno que triunfa en el extranjero Pedro Pascal, que llegó sorpresivamente a Chile en los últimos días, cuando se encontró con el comediante.

“Mira donde me pillan”, dijo en pantalla Mejías, para luego saludar a los animadores del espacio, Julia Vial y Eduardo de la Iglesia. El humorista, que solía trabajar en las escaleras del frontis del Banco de Chile junto a Roberto ‘Chino’ Saldías y Juan Carlos ‘Guatón’ Donoso, estaba sentado en una banca frente a la institución bancaria.

“Cuando estoy con un poco de depresión me vengo a parar acá frente al Banco de Chile, a mirar donde nosotros trabajábamos por tantos años y me vuelve el alma al cuerpo“, sostuvo.

Agregó que “con toda esta situación que estamos viviendo los artistas, el no poder trabajar, no poder hacer lo que a uno le gusta… cuando me toca venir al centro, al banco o a hacer cualquier trámite me quedo un rato mirando y les juro, de verdad les juro, que me vuelve el alma al cuerpo”.

El trío comenzó su trabajo en la calle en los años 80. La picardía en el humor es su más grande atributo. En 2012 lograron llegar hasta el Festival Viva Dichato y, un año más tarde, pisaron el escenario del Festival de Viña del Mar.

“De ahí nos cambio la vida. Pero esta pandemia nos ha hecho volver a la realidad. No quiero aparecer en televisión dejando una imagen de que nosotros estamos felices o forrados, al contrario (…) Si bien es cierto nos ha ido muy bien, nosotros hemos invertido nuestras platitas, no las tenemos”, comentó.

Continuó manifestando que “nunca íbamos a pensar que iba a pasar esta tremenda pandemia y no sólo nosotros los artistas. Cuánta cantidad de gente no puede trabajar. Quiero que la gente entienda que nosotros estamos para alegrarlos, pero hoy nos cuesta un poco más. Va a llegar nuestro momento”.

Sobre su situación en medio de la crisis, advirtió que tuvo suerte junto a sus compañeros, debido a que “en 2019, como teníamos harta pega hicimos hartas boletas. Gracias a esas boletas hemos recibido el 10% (…) así que, qué quieres que te diga. Hemos tenido suerte, estamos mal igual, pero hemos estado aguantando igual que todo Chile“.

Se espera, según anunció, que cuando las restricciones por la pandemia lo permitan, graben un nuevo registro llamado Volver al Paseo Ahumada en que continuarán con su característico humor desde la calle.