A horas del Día de la Madre de este domingo, el conductor del Mucho Gusto (Mega) José Antonio Neme (40), recordó en el matinal un gracioso acontecimiento que ocurrió hace unos 35 años, mientras asistía al extinto programa Sábado Gigante animado por Don Francisco.

Según comentó en el espacio, en que también se encontraba Diana Bolocco y Paulina de Allende Salazar, ocurrió cuando tenía solo 5 años, en una fecha cercana al Día de la Madre, en uno de los programas especiales dedicado a la celebración en que sólo participaban menores.

Contó que su madre estuvo toda la semana preparándolo para asistir al espacio que, en la época, era uno de los más relevantes en la pantalla nacional. No obstante él, aún pequeño, sólo quería que le pusieran su nombre en el pecho con un sticker, tal como acustumbraban. “Iba a ir de público, porque era un especial de niños”, recordó.

Continuó contextualizando con que “yo era medio pesado también cuando niño, entonces cuando no hacía las tareas, típico de mamá, no me dejaba salir a jugar, me dejaba encerrado en la pieza hasta que hacía las tareas. O no me gustaban las legumbres, lo típico”.

El día del programa, dijo, usó su “mejor pinta”. Llegó al estudio de Canal 13, se sentó en los puestos del público y comenzó la historia… que, por cierto, no gustó mucho a su madre.

“De repente Don Francisco dice ‘ya, viene el Día de la Mamá, vamos a saludar, que los niños les manden saludos’. Entonces dije, ‘esta es la mía"”. Don Francisco lo escogió para hablar en pantalla. Todo indica que tenía su discurso preparado. En casa, su progenitora estaba lista para ver a su hijo e, incluso, estaba acompañada por vecinas.

Pero sus palabras, frente a todo Chile, fueron: “Yo quiero decirle a mi mamá que la quiero mucho pero que me deje de dejar encerrado en la casa y que me reta todo el día“.

El animador, según sus dichos, quedó descolocado. “Las vecinas la empezaron a mirar como una maltratadora”, agregó, entre risas de él y de sus compañeras de trabajo.

“Mi papá, que trabajaba en el canal, me sacó de un ala del programa. Quedaban como tres horas (…) Don Francisco se hizo el leso, así como ‘ya, vamos con otro niño"”, continuó. En tanto, cerró con que “mi papá no me habló en todo el camino a la casa. Llegué y mi mamá estaba… me dijo ‘cómo es posible que me hayas dejado como maltratadora frente a todo el país"”.

Sábado Gigante, transmitido por primera vez en Chile en 1962, terminó internacionalizándose y sus emisiones finalizaron en septiembre de 2015. Con esto, logró obtener el récord Guinness del programa de variedades más antiguo de la televisión mundial.

Su animador, de nombre real Mario Kreutzberger, regresó recientemente a la televisión a sus 80 años, de la mano del programa Don Francisco: reflexiones 2021, de CNN en Español.