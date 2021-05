Cristian Arriagada, médico y viudo de Javiera Suárez, se encuentra en el proceso de lanzamiento de su libro Historia de un Milagro, en el cual cuenta parte de la historia de su esposa y realiza una dedicatoria a su hijo.

Este viernes el cirujano plástico dio una entrevista al matinal Buenos Días a Todos, en la cual habló de su publicación y aprovechó de recordar a Javiera con parte de los animadores del espacio, quienes también la conocían.

En este sentido, sobre el final de la conversación una de las conductoras del espacio, Carolina Escobar, se emocionó hasta las lágrimas luego de escuchar las palabras del profesional.

“Solo decir gracias, gracias Cristián, gracias por ser un aporte, por encontrar después el dolor un sentido y querer compartirlo con los demás. Esta es la primera vez que Cristián quiere hablar en televisión, porque era el día de la madre, porque se van a cumplir dos años desde que la Javi nos dejó”, expuso.

Tras eso tomó la palabra María Luisa Godoy, amiga de Javiera Suárez. “Es que somos mamás, y yo creo que es imposible no sentir a la Javi y no pensar qué pasaría si a uno le pasa”, expuso.

Luego de un momento Escobar volvió a dirigirse hacia Arriagada, haciendo referencia a situaciones que Suárez había expresado en vida.

“Ella lo decía al final, sé feliz con o sin cáncer y si una mujer como ella pudo, qué queda para nosotras, para todas”, sostuvo.

Hay que señalar que, días atrás, el médico dio una entrevista a la revista Caras, en la cual descartó la idea de volver a tener una relación amorosa, aunque sí se mostró dispuesto a agrandar la familia en el largo plazo.

“Muchos preguntan ‘¿Cuándo otra relación? Estás joven’, pero el vacío no se llena con otra relación… me encantaría hacer familia. Lo que tuvimos la suerte de tener y generar, esa familia potente y vivir todos juntos. Nuestro sueño con la Javiera era tener hijos, perros, una casa y todavía lo quiero. No sé si quiero más hijos, pero sin duda, quiero ese núcleo, entregarle a Pedro vida en familia”, aseveró.