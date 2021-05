En el Día del Trabajador, un ingeniero comercial que se encontraba cesante desde hace dos años, recibió la noticia que había esperado por mucho tiempo mientras daba una entrevista a Mega.

Felipe, quien se había reinventado vendiendo legumbres en una feria de Ñuñoa para poder solventar los gastos de su hogar, contó su historia a Meganoticias durante el fin de semana.

En el contacto, el hombre reveló que entró a estudiar a los 42 años y logró terminar sus estudios a los 46, tras los cual le fue muy difícil encontrar trabajo en su área.

“Llevo bastante tiempo desempleado. He enviado infinitos currículums, he pasado por infinitas entrevistas, y entre otras otras cosas (siempre) me dicen que ‘buscamos a alguien más junior’, ‘ah, pensamos que tenías menos de 40′”, recordó.

“No sé si las autoridades tengan que ayudar aquí. Lo que sí, me gustaría que la gente que está a cargo de la contratación de personas no nos deje de lado porque tenemos más de 40 años”, añadió.

Según el hombre, su principal dificultad es que “sea considerada mi experiencia para trabajar. Yo lamentablemente nunca me dediqué a un área específica”.

“Yo primero fui marino por 15 años, después trabajé en un banco, trabajé en un supermercado, trabajé en DHL, entonces no tengo un currículum que diga, ‘usted es experto en…’. Entonces eso es lo que me trae hoy en día complicaciones para encontrar trabajo”, sentenció.

Mientras la conversación continuaba, el animador Rodrigo Sepúlveda lo interrumpió para leer un mensaje del gerente general de Embotelladora Metropolitana, Marco Orellana, quien le ofreció un trabajo a Felipe.

“Empezamos bien el Día del Trabajador… él me envió todos sus datos para que se puedan conectar. Bacán (sic), a celebrar entonces”, comentó el periodista.

El hombre no pudo contener la emoción y el contacto terminó en lágrimas. “Qué alegría de noticia en un 1 de mayo, de verdad que sí. Muchas gracias Rodrigo”, dijo.