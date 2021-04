Este lunes se vivió otro hito en la nueva etapa de la teleserie Verdades Ocultas. Eso luego que Rocío (Solange Lackington) y Agustina (Catalina Guerra) se reencontraran luego de 25 años.

Según se pudo apreciar en el episodio, las hermanas protagonizaron una tensa conversación en la cual se “sacaron en cara” todas las culpas y hechos condenables que habían cometido en el pasado.

Si bien en un comienzo se pensó que Agustina tendría el control de la situación, finalmente fue Rocío quien puso las condiciones respeto al nuevo trato que tendrá con todas las personas que la traicionaron hace dos décadas en la ficción.

Aquello se produjo luego que la protagonista descubriera que casi todos los demás personajes mintieron en sus declaraciones ante la policía para culparla por diversos delitos, como homicidio, secuestro y obstrucción a la justicia.

Hay que señalar que, a fines de la semana pasada, Rocío ya había tenido su primer encuentro junto a Tomás, otra de las personas que la había traicionado, a quien le indicó que: “tenía todas las pruebas para hundirlo”.

La escena entre las dos hermanas generó bastantes reacciones en redes sociales, donde muchas personas valoraron la actitud del personaje de Lackington, el cual ha ganado en carácter con el paso de los capítulos.

Rocio: "No, show no. Crisis d loca patetica en mi casa no"

-Te amo idola, diosa 🥰🥰🥰#VerdadesOcultas pic.twitter.com/9e4S8WJWqy

— 𝕁𝕦𝕒𝕟 𝕄é𝕟𝕕𝕖𝕫 👑🎮 (@_RevenG) April 12, 2021