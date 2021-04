Tras la polémica internacional desatada por un sketch del programa Mi Barrio, donde parte del elenco parodiaba al grupo surcoreano BTS, Mega emitió una declaración pública la tarde este lunes.

“El humor ayuda a las personas a lidiar con los difíciles momentos de pandemia por los que estamos atravesando”, comienza el comunicado enviado a los medios.

“El humor de Mega tiene límites claramente establecidos en sus orientaciones programáticas que son de conocimiento público. Sin embargo, queremos manifestar nuestra absoluta empatía con quienes se pudieron sentir afectados por la sección ‘El late de Raquel’ y les pedimos las disculpas correspondientes”, añade.

La polémica parodia que incluye a los supuestos integrantes de la banda presentándose a sí mismos como “Kim Jong Un”, “Dos”, “Tres”, “Cuatro” y Juan Carlos -en abierta alusión al líder de Corea del Norte-, se da en medio del rechazo internacional contra ataques a personas asiáticas, injustamente responsabilizadas por la aparición de la pandemia.

“Nunca fue nuestra intención ofender, denostar, ni herir a ninguna comunidad. Seguiremos mejorando , aprendiendo , escuchando y firmes en nuestra intención : llevar entretención a las familias”, sentenciaron.

La declaración termina: “Recogemos todos los comentarios positivos y también las criticas para mejorar nuestro actuar”.

La controversia no sólo se entendió en redes sociales gracias a los fans de la agrupación, sino que también fue destacada por medios internacionales como The New York Times (NYT) y NME.

“En un momento de aumento de la retórica anti-asiática y la violencia en Internet y en todo el mundo, ‘Mi Barrio’ se convirtió rápidamente en el objetivo de una campaña antirracista más amplia”, escribieron desde el NYT.

Por su parte, la revista NME agregó que “este incidente se produce pocas semanas después de que BTS publicara su propia declaración en contra del racismo anti-asiático, donde recordaron sus propias experiencias en las que se sintieron ‘impotentes’ a veces. ‘Hemos soportado improperios sin razón y se burlaron de nuestra apariencia. Incluso nos preguntaron por qué los asiáticos hablaban en inglés’”.

Denuncias al CNTV

No obstante, la polémica parece estar lejos de acabar, ya que durante esta jornada el Consejo Nacional de Televisión ha recibido miles de denuncias por el contenido exhibido por el nuevo espacio de humor de Mega.

Según averiguó BioBioChile, hasta las 13:00 horas de este lunes van 1020 denuncias recibidas por el organismo, las cuales hacen referencia a la parodia realizada en Mi Barrio.

Desde ahora, el CNTV debería proceder a analizar los reclamos de acuerdo a la normativa vigente, para pronto efectuar un informe del caso y, de ser necesario, pasar a ser discutido en consejo.

Hay que señalar que los fans de BTS viralizaron el pasado fin de semana el hashtag #RacismIsNotComedy (el racismo no es comedia), el cual fue tendencia en Corea del Sur e incluso en EEUU.