De “dianismos” se habló brevemente este miércoles al comienzo del Mucho Gusto, luego que la animadora del espacio, Diana Bolocco, le recordara al recién llegado co-conductor José Antonio Neme antiguos dichos sobre el matinal, luego de haber sido desvinculado de Mega en enero de 2020. “Te perdono”, le dijo bromeando la comunicadora.

Neme arribó al espacio del canal de Bethia el lunes, a un año de ser despedido del área de prensa de la estación y tras renunciar a La Red.

Tras saludar a la audiencia, el profesional sostuvo que en su tercer día está “bien, como la primera semana de clases, todavía tengo el olor a nuevo en los cuadernos… como cuando uno empieza a ir a clases (aunque) ahora clases no hay”. “Es como el que repitió y vuelve al colegio“, dijo.

Luego de eso, comenzó una analogía entre el regreso a clases y la vuelta del periodista a Mega. “Repetí curso, me echaron -del colegio, aclaró bromeando-, me fui a otro colegio donde lo pasé bien y después me llamaron (de vuelta)”, continuó Neme.

Ante eso, arremetió Bolocco manifestando que “te fuiste a otro colegio, (y en el intertanto) pelaste a todos tus excompañeros…”. Siguiendo con la broma, el comunicador acusó que sus compañeros eran “apretados con los recreos y nunca le dieron colación”.

Diana, por su parte, explicó que ella sí fue una buena compañera… “y me pelaste igual”, lanzó, refiriéndose a los dichos que el exrostro de La Red emitió en septiembre de 2020 en un Instagram live con Katherine Salosny y Rodrigo Herrera, donde analizó la situación de la televisión chilena.

En ese momento, llamó a que “dejemos esas conversaciones zonzas, bobas, esos ‘Tonkismos’ baratos de la mañana, qué lata, los ‘Dianismos’, esas conversaciones que no van a ninguna parte”.

En el set del matinal, Neme explicó que “hay ‘Dianismos’ que me gustan y otros que no me gustan tanto, pero hay que quedarse con lo que a uno le gusta. Hay ‘Dianismos’ tuyos que me gustan mucho como tu calidez, tu cercanía”. “Te perdono”, dijo Diana, y cerró detallando que “no me gustaría saber cuáles son mis ‘Dianismos"”.

Recordemos que este jueves, Neme habló sobre su regreso a Mega en el programa en línea Cómplices conducido por Francisca García-Huidobro e Ignacio Gutiérrez. En ese momento, frente a los cuestionamientos, despejó dudas respecto de sus razones.

“Si yo me fui fue por más plata, porque efectivamente me interesa un trabajo mejor remunerado que en La Red no me lo podían pagar. Pero además porque Mega me estaba dando la posibilidad de conducir de lunes a viernes un programa… y La Red, lamentablemente y no porque no quisiera, sino que porque a mediano y largo plazo no había una posibilidad”, aclaró.