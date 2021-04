20 años de trayectoria lo acompañan. “Bum bum”, es su grito más característico. Un personaje que ha estado involucrado en tanta polémica que ya es difícil enumerarlas. Pero a pesar de eso, vuelve a la carga y sin mayores cambios, dice Daniel Alcaíno, el actor que está detrás. Es Yerko Puchento, que promete volver a apuntar contra cualquiera y cualquier tema en Yértigo, el rebrote.

“Este año, como empezó de nuevo el encierro y hay bastante material acumulado desde diciembre, el último especial que hicimos en Año Nuevo, vamos a hacer una rutina”, dice en conversación con BioBioChile. Será en línea, debido a la pandemia de covid-19. Las entradas ya están disponibles.

El personaje, escrito por el libretista Jorge López, irrumpió en la pantalla chilena en 2001, en la antigua señal de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Recuerda que “entonces había que ceñirse a esa línea editorial de un canal católico, bastante cartucho para esa época”. Con los años, añade, el personaje “fue cambiando, evolucionando (…) en un principio teníamos una participación súper escueta que después fue creciendo y terminamos haciendo algo de casi una hora, donde hablábamos de la crónica de la semana, de lo que está aconteciendo”.

¿Qué trae de nuevo Yerko?

“El personaje no tiene nada nuevo. Es el mismo Yerko de hace 20 años que hace humor con nombre y apellido, al ‘pan pan, vino vino’. Se ríe de todos los temas. Mezclamos farándula, deporte, política, Estallido, retiro del 10%, la estatua de Baquedano, todas las polémicas que hay”.

Una de las polémicas más bulladas del personaje ocurrió en 2018, cuando bromeó con la fallecida Sarita Vásquez y su antigua relación con Gonzalo Cáceres. También fue criticado por referirse a la ahora ministra de Deportes, Cecilia Pérez, como un personaje de ficción.

No obstante, Alcaino advierte que si bien se comenten errores, “se van solucionando”. “Tratamos de hacer humor y al que le toca, le toca. Ahora tratamos de hacer un humor político porque es lo que nos atañe con la pandemia, el Estallido Social, todas esas inquietudes que surge en el chileno en el día a día”.

Esos problemas, incluso legales, ¿no hicieron que pensaras en algún momento que había que retroceder?

“Siempre eran por malos entendidos. El que se enoja parte de una premisa de que piensa que nosotros hacemos la rutina con el afán de hacer daño. Y nosotros nunca lo hacemos así, ya sea que le toque al presidente, que el condoro de la semana se lo mande un músico, un animador o un colega”.

Afirma que “no cuidamos a nadie, ni a nosotros mismos. Hay que tener un poco de locura, no hay que ser tan racionalista, porque si uno empieza a ponerle racionalismo, ponerse cuidadoso, miedoso… no, el humor es vértigo”.

¿Cambio de humor?

La última intervención televisiva de Violento Parra causó bastante controversia. El personaje del humorista Mauricio Palma en el programa Mentiras Verdaderas fue acusado de transfóbico luego de haber utilizado el sarcasmo en el espacio conducido por Eduardo Fuentes.

“No podemos caer ahora en todo esto de andar eligiendo el género. Perdón, en Independencia usted elige el género”, dijo a modo de broma, para luego añadir “¡hasta cuándo! Todas esas cosas enfermas las trato en un proyecto mío, muy mío, llamado Alejando Trans (…). La homosexualidad debería estar en el AUGE hace mucho tiempo. Dios hizo hombres y mujeres. Fin”.

Y si bien, más tarde explicó que “nuestra intensión jamás fue generar esa molestia ni dañar la dignidad de nadie” y ofreció disculpas a la comunidad trans que se sintió ofendida, el momento sigue generando repercusión.

Con lo de Palma… ¿cambió algo?

“Mira el nombre del personaje… Violento Parra. Yo creo que hay gente que llega tarde al cuento y no sabe lo que es el sarcasmo, la ironía. Son los más delicados de piel y el ser humano es así. Creo que el humor no tiene que estar supeditado a reglas, a límites o comisiones ni a ciertos grupos que se sienten más papistas que el papa. Cada persona tiene que ser fiel a lo que está haciendo y eso va a quedar en evidencia cuando la gente compre o no una entrada para verlo”.

Cierra aclarando que, con Jorge, escriben “lo que les sale de los cojones (…) y nunca andamos pensando en grupos que andan prohibiendo, o que hacen cosas. No me interesa. Lo digo en buena, no es que no me interesen sus luchas pero es simplemente humor y no tiene más importancia que eso”.