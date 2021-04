Con un llamado a transparentar “las cosas”, la periodista Paulina de Allende-Salazar emplazó al recién ingresado co-conductor de Mucho Gusto, José Antonio Neme, a responder las dudas del público sobre su último viaje al extranjero en medio de la pandemia de covid-19. “¿Efectivamente saliste fuera de Chile?”, le preguntó.

La exrostro de Televisión Nacional de Chile hacía referencia a mensajes que le llegaban de la audiencia, dijo, para ser muy sinceros, “transparentar” y porque “ley pareja no es dura”. “La gente dice que, aparentemente, has publicado imágenes tuyas fuera de Chile (…) preguntan a propósito del rol de gente que está en los medios de comunicación que muchas veces puede ser un ejemplo para un grupo de personas”, explicó.

Frente a esto, el animador respondió que “yo salí diez días, fui a California, hace como un mes más o menos, cuando estábamos en fase 2, 3, cuando los contagios no pasaban los 3 mil, y me sometí a los controles legales”

“Fui con mi mamá. Tenía que hacer algo particular en Los Ángeles y nos quedamos 10 días”, explicó.

Más tarde añadió que “creo que sí, hay una responsabilidad. Hoy en el escenario que existe lo pensaría más (…) No voy a satanizar mi viaje ni el de nadie, porque no es lo mismo hacer un viaje bajo los protocolos legales que existe (…) que ir a una fiesta y tirarles botellazos a Carabineros, pero tomo el punto, porque soy super claro, franco y no esquivo ninguna pregunta y evidentemente lo reconsideraría en las condiciones de hoy”.

Recordemos que este lunes marcó el regreso del periodista a Mega tras haber sido desvinculado hace un año, luego de su bullada salida del programa Pauta Libre de La Red.

“Para mí el tema económico es importante (…) voy a hacer todo lo que esté a mi alcance desde el punto de vista profesional para garantizarme una vida tranquila en mi intimidad y en mi vida privada, una vez que yo deje de trabajar o trabaje en otra cosa”, dijo el comunicador este jueves en el programa en línea Cómplices.

“Si yo me fui fue por más plata, porque efectivamente me interesa un trabajo mejor remunerado que en La Red no me lo podían pagar. Pero además porque Mega me estaba dando la posibilidad de conducir de lunes a viernes un programa… y La Red, lamentablemente y no porque no quisiera, sino que porque a mediano y largo plazo no había una posibilidad”, sentenció.