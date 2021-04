La cantante y jurado del programa Got Talent (Mega), Denise Rosenthal (30), contó a través de la red social TikTok cuáles han sido dos de sus “mayores locuras de amor” durante su juventud y cómo, en una de ellas, terminó cayendo a una piscina. “No me juzguen”, adelantó.

La intérprete de Isidora y Soñarse de a dos, llamó a sus seguidores a contar sus experiencias “aunque les dé vergüenza”. “Parto yo”, comenzó, advirtiendo que tiene “muchas”.

La primera de ellas, contó, ocurrió cuando tenía 18 años, mientras estaba en una relación que terminó por decisión de la otra persona. “Gracias a eso fui y viajé desde Santiago hasta Valparaíso -él estaba ahí- a mostrarle la canción que le había hecho sólo a él y a decirle que tenía que volver con él porque lo amaba”.

“Le mostré la canción y estuvimos ahí (pero) no quedamos en nada. Me fui llorando destrozada a Santiago. Llegué a mi casa y dije ‘esta cuestión no me va a ganar’. Agarré todas las fotos que teníamos, las imprimí y las fui a pegar a la casa de él. No me siento orgullosa, no me juzguen”, agregó.

La canción a la que hace referencia es No quiero olvidarme de ti, del álbum El blog de la Feña 2. “No puedo sacarte de mi vida, no quiero borrarte de mi corazon, no puedo olvidar todas tus caricias, porque eres tú a quien quiero yo”, dice parte de la letra.

La cantante señaló que “logré que volviera conmigo, pero igual terminamos después”. “Él se lo pierde”, cerró.

En otro video, en tanto, narró que junto a su amiga más cercana, a quien identificó como Gabi, estaban en una relación con otros dos mejores amigos. “Tenían una fiesta que era súper privada y muy formal, porque iban con terno y todo (…) no estábamos invitadas y no podíamos ir porque era… no sé, algo raro que no me acuerdo”, contó.

“Con mi amiga fuimos igual. Llegamos a la casa y como no nos iban a dejar entrar, decidimos saltarnos el muro que era enorme. Por suerte había un árbol encima, entonces le dije ‘ya Gabi, yo voy primero’. Me trepé en el árbol, me pasé el muro, salté hacia abajo”, continuó.

“Y de pronto digo ‘¡hey, hola, mi amor!’, gritando. Doy un paso y me caigo a la piscina”, recordó riendo. “Todo el mundo se dio vuelta a mirar y yo estaba dentro de la piscina”, concluyó.

Recordemos que en noviembre pasado, Rosenthal sorprendió a todos al anunciar que se casará junto a su pareja por más de tres años, Camilo Zicavo.

A través de sus redes sociales, la reconocida cantante subió un video en el que muestra el momento en que Zicavo, vocalista de Moral Distraída, le propone matrimonio. “Le dije que sí”, escribió en la secuencia, tras lo cual aparece felizmente junto a su futuro esposo.

Mira sus historias a continuación: