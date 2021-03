12 marzo, 2021 | Publicado a las 20:51

La estremecedora carta de Rodrigo Panes tras graves secuelas por violento robo: "Me duele y frustra"

En octubre pasado se informaba el delicado estado de saludo del exdirector de televisión, Rodrigo Panes, luego que fuera víctima de un violento asalto, mientras trabaja mediante la aplicación Uber.

El hecho ocurrió en la comuna de Recoleta, donde fue interceptado por delincuentes, quienes le dispararon a quemarropa en la pierna para quitarle su camioneta, la que lograron sustraer para posteriormente atropellarlo al huir del lugar.

Tras esto, Panes fue trasladado al Hospital San José en estado grave, para recién en diciembre fue dado de alta, aunque quedó con secuelas, en donde Marcela Bravo, su esposa, manifestó que presenta un 70% de discapacidad.

Por lo mismo es que el programa Aquí Somos Todos se activó para ir en ayuda de Panes y su familia, por lo que realizó una rifa solidaria, en donde varios famosos se hicieron presente con aportes.

Eduardo Fuentes, Julio César Rodríguez, Dino Gordillo, Mauricio Flores, Julia Vial, Catalina Edwards, Soledad Onetto, León Murillo, Marcelo Comparini, José Miguel Furnaro, Miguel Acuña, Andrea Hoffman, Rafael Cavada, Angélica Castro y Tonka Tomicic, entre otros, participaron de la cruzada.

Emotiva carta

Y a modo de agradecimiento, Rodrigo Panes, quien no quiso salir en vivo, porque “le carga la exposición”, explicó su esposa, escribió una emotiva carta para agradecer a todos quienes lo han ayudado en este difícil período.

“Creo que la escribió porque se siente en deuda”, agregó Marcela. ¿Qué decía la carta?

“El viernes 16 de octubre de 2020, de manera drástica, cambió mi vida y la de mi familia, sobre todo mi vida. Desperté en una realidad que no me gusta, una nueva realidad que me duele y me frustra. Me duele el cuerpo, me duele no poder ir a dejar a mis hijas al colegio, me duele no poder salir con ellas, me duele ser dependiente, me duele mi discapacidad, me duele el miedo de mis hijas, me duele vivir así”, dijo Panes.

“Me frustra muchísimo no poder generar recursos, me frustra saber que los delincuentes siguen y seguirán libres; me frustra no poder acordarme de miles de palabras; me frustra en lo que me convirtieron. La rehabilitación es tremendamente lenta, difícil y dolorosa. Parte de la rehabilitación es la justicia, que tal vez no llegue nunca, porque el Estado abandona, no protege”, agregó en el mensaje que fue leído en el programa conducido por Ángeles Araya.

“Lo único bueno que me ha dejado este asalto, es el enorme cariño, la generosidad y empatía de amigos de años y de miles de personas que no conozco que rezaron y siguen rezando, que han estado de una u otra manera cerca mío y de mi familia, eternamente agradecido de todos ellos”, decía el documento.

“El 16 de octubre mi corazón dejó de latir dos veces, pero aquí estoy, tratando de volver a ser la misma persona que fui. Los delincuentes no me ganaron y no me ganarán. Por último, gracias a los que lucharon por salvar mi vida, mil veces gracias”, sentenció.

Por último, su pareja se emocionó al oír las palabras. “Es fuerte escucharlo, leerlo. Sus palabras reflejan lo que él está viviendo. Rodrigo estuvo muerto más de dos veces y lo que lo trajo de vuelta fueron sus hijas. Admiro su fortaleza”, sentenció Marcela.