09 enero, 2021 | Publicado a las 00:36

09 enero, 2021 | Publicado a las 00:36

Nacho Gutiérrez sobre dichos de Carola de Moras y juicio contra CHV: "Que no se haga la hueona"

Nacho Gutiérrez sobre dichos de Carola de Moras y juicio contra CHV: "Que no se haga la hueona"

Este viernes Fran García-Huidobro y Nacho Gutiérrez transmitieron un nuevo episodio de su programa a través de Instagram, Cómplices, donde desclasificaron varios detalles de la farándula chilena.

Sin embargo, lo que llamó la atención de la audiencia fue cuando la animadora le preguntó al periodista sobre las declaraciones que entregó hace algunos días Carola de Moras, en relación al juicio que mantuvo Gutiérrez contra Chilevisión.

Recordemos que la modelo aseveró a través de una transmisión en vivo mediante la misma red social, que ella había estado en la reunión donde Ignacio había sido discriminado y que “había visto cosas diferentes”.

“Yo nunca he ido a tribunales, eso es mentira (…) No testifiqué ni me invitaron a hacerlo, ni Nacho me lo pidió en ningún momento. Yo estuve en esa reunión y vi cosas diferentes”, aseveró.

Ante estas declaraciones, el comunicador respondió este viernes de manera muy enfática: “Ahora vino a hablar después de 5 años”, agregando que: “Ojalá que si hay otro juicio que vaya de testigo, ojalá que no se haga la hueona como antes. Gracias”.

Al mismo tiempo, Gutiérrez añadió que “el silencio es muy terrible para quienes hemos sido discriminados o para otras personas que necesitamos testigos”, dijo.

Apoyo de sus cercanas

Por otro lado, el periodista aprovechó la instancia para agradecer a su compañera de labores y a Pamela Díaz, quienes testificaron a favor de Ignacio en el juicio que inició en su momento contra la estación televisiva. “Fueron las dos y fueron a juicio”, cerró.

Revisa el momento en el minuto 53: