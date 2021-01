Pamela Díaz debutó este lunes como panelista en el Me Late Prime de TV+, y lo hizo recordando un antiguo episodio que marcó a la televisión chilena, entre acusaciones de homofobia, demandas ante la justicia y renuncias: Los involucrados: Chilevisión, Carolina de Moras e Ignacio Gutiérrez. “(Él) lo pasó pésimo”, dijo.

Todo comenzó en 2016, cuando Gutiérrez, abiertamente homosexual, fue citado a una reunión con altos cargos del matinal La mañana (CHV). En ella, según pudo comprobar más tarde la justicia, le pidieron jugar más con su orientación sexualidad con la conductora que, en ese entonces, era Carolina de Moras.

Tras ese acto, que consideró discriminatorio, decidió demandar al canal invocando la denominada Ley Zamudio, por lo que la señal televisiva debió pagar una suma que ascendió a 1,1 millones de pesos, lo que luego de una apelación, fue ratificado por la Corte de Apelaciones.

“La conducta de discriminación arbitraria en que ha incurrido la demandada fue la exclusión del actor del denominado rol de “dueño de casa” en el matinal de Chilevisión en razón de la orientación sexual de éste y buscar que se expresara en el Programa desde su identidad sexual”, decía la sentencia del tribunal de alzada.

En el Me Late Prime, Díaz, que participó del matinal de Chilevisión, recordó que él “lo pasó pésimo. Nacho yo creo que al principio no pensó que era tan cierto lo que estaba pasando. A nadie le pueden decir: ‘Queremos que hagas el rol de tío gay"”.

Carolina de Moras fue una de las involucradas, debido a que, según trascendidos, no habría defendido a su compañero de trabajo en medio de los dichos de los altos cargos.

Recientemente, la exanimadora del Festival de Viña se refirió a la situación en su programa de Instagram para revista Velvet. “Es un gran profesional y en su momento lo quise mucho y me dolió mucho. Nunca he hablado del tema mucho porque digo ‘no me voy a meter’. Y Nacho lamentablemente no se obsesionó, pero sí agarró vuelo tratando de insinuar cosas que a mí parecer no existían y siempre lo dije”, comentó.

“En su minuto ni me pidió testificar, atestiguar, ¿Cómo se dice? Ir a declarar, perdón. No me lo pidió. Nunca me llamó para decirme. De hecho, la última conversación que tuvimos… El otro día estaba revisando mi WhatsApp, eliminando mensajes, y encontré cuando le dije ‘Nacho, juntémonos con el Rafa. Conócelo. Enfrenémonos esta situación’. Y nunca más tuve ningún tipo de respuesta ni nada”, añadió.

Más tarde, frente a la insistencia de sus seguidores, volvió a aclarar que “no testifiqué ni me invitaron a hacerlo, ni Nacho me lo pidió en ningún momento. Yo estuve en esa reunión y vi cosas diferentes (…) y hay interpretaciones que pueden ser más sensibles de una parte y respeto mucho que para Nacho haya sido así, y, por otra parte, yo que estaba ahí, no vi lo que (Gutiérrez aseguró que) pasó”.

Al respecto, Díaz rememoró en el espacio de televisión conducido por Daniel Fuenzalida que “cuando nosotros estábamos en el matinal, era una ambiente muy desagradable, pero hacíamos muy bien nuestro trabajo. Ahí estaba Carola animando con Nacho (Gutiérrez), y después de esa reunión, fue heavy”.

Recordemos que Díaz salió del matinal luego de asegurar en un programa de farándula que de Moras era una “copia” de Tonka Tomicic. Sobre el tema, sostuvo que “yo quería que me sacaran del matinal, pero no me hicieron caso, por eso me mandé esa embarrada, para que me echaran. Pero nunca pensé que me iban a echar”.

“A mí me llamó la atención que hace un tiempo Carola viene diciendo que en la televisión está solo la gente mala, las que eran descriteriadas, ofensivas. Yo creo que lo que ha hecho últimamente, es lo mismo que ella critica”, cerró respecto de la animadora.