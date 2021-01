Carlos Sanson es el nombre del joven de 22 años, actor, que triunfa en Australia. Recientemente obtuvo un papel protagónico en la webserie de embarazo adolescente Bump, transmitida por el servicio de streaming Stan.

En la producción de 10 capítulos, Sanson -de nacionalidad chilena, aunque es nacido en Australia- interpreta a Santi, un estudiante de secundaria que se convierte en padre repentinamente cuando Oly Chalmers (Nathalie Morris), su compañera, da a luz sin saber que estaba embarazada.

En conversación con el portal australiano Nine, el actor contó que su participación en Bump comenzó sin esperarlo, a pesar de que había estudiado Actuación en la Escuela de Screenwise.

“En medio del encierro, recibí la información. Mis amigos comenzaron a etiquetarme en publicaciones de Facebook (…) ‘Están buscando a un chileno nacido en Australia en una nueva serie de televisión australiana’. Literalmente, tuve seis personas que me etiquetaron o me enviaron las publicaciones, y se las envié directamente a mis agentes como, ‘Yo, este soy yo. Soy un chileno nacido en Australia"”, recordó.

Tras eso, añadió que sus “agentes se pusieron manos a la obra y todo sucedió bastante rápido. El proceso de audición fue de dos rondas de audiciones grabadas por mí mismo y bastante rápido obtuve el papel”.

Previamente, había buscado oportunidades en Australia sin éxito, por lo que decidió partir a Los Angeles, Estados Unidos. Pero el arribo de la pandemia de covid-19 truncó sus deseos. “Todo sucede por alguna razón”, aseguró.

“Estaba bastante preocupado por volver a casa porque en Los Ángeles había mucho trabajo para los sudamericanos y latinos en general, y esa fue una de mis principales razones para ir a los Estados Unidos. Así que tener que volver a casa (en Australia) era bastante preocupante”, contó.

La producción, ambientada en una escuela secundaria de Sidney, fue co-creada por Claudia Karvan y Kelsey Munro y dirigida por Geoff Bennett, Gracie Otto y Leticia Cáceres.

Para el actor, “hay diversidad derivada de todo el proceso creativo”. Ejemplificó con que “Leticia Cáceres es de Argentina, la editora es de Chile, Steven Arriagada, el escritor, es de Chile”.

Agregó que se puede “sentir la energía de América del Sur, que no puedes fingir. Viajé durante un par de meses en Navidad a América del Sur, y pensé, ‘wow, hay energía en este lugar que no puedes conseguir en cualquier otro lugar del mundo porque crecí lejos de él’, y ya estaba planeando mi próximo viaje porque pensé, ¡no voy a conseguir esto en ningún otro lugar que no sea allí!”.

“¡Pero lo encontré aquí en el set! Encontré esa energía con mi familia en la pantalla, y es tan refrescante. Es tan emocionante que estará en la pantalla para que el resto de Australia lo vea”, puntualizó.

En Instagram, Sanson publicó este domingo que Bump ya está disponible . “La respuesta y el amor de todos ha sido abrumador… gracias. No podría estar más orgulloso de todos los participantes. Un gran saludo a esta reina Nathalie Morris (quien aparece en la fotografía). Qué actuación tan increíble. Fue un honor trabajar frente a ti”, escribió.