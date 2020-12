Iván Arenas, el hombre detrás del icónico “Profesor Rossa”, reveló hoy que padece cáncer de colon, diagnóstico por el que será operado en los próximos días.

“Estoy pasando por un momento más o menos complicado, desagradable, me acaban de detectar un cáncer (de colon). Me van a operar el 6 de enero, es un año de incertidumbre, no se qué va a pasar”, confesó el comediante en diálogo con Radio ADN.

“Estoy con tranquilidad y con alegría de que hagamos cosas, mi propio problema pasa un poco inadvertido y doy con la esperanza de que todo salga bien y que así sea”, agregó.

A pesar de la incertidumbre que genera la operación, Arenas se mostró optimista sobre su estado salud y agradeció las muestras de afecto de su círculo cercano.

“Es así la vida, otros tienen problemas mayores, hay gente que no tiene ni qué comer… Estoy tranquilo y con mucho optimismo”, recalcó.

Cabe recordar que en octubre de 2019 el humorista fue intervenido quirúrgicamente tras sufrir un quinto infarto.