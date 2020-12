26 diciembre, 2020 | Publicado a las 11:05

Tras polémico despido de Me Late: Cecilia Gutiérrez anuncia que se integra a Zona de Estrellas

Tras un poco más de un mes de ser desvinculada del programa de farándula de TV+, Me Late, Cecilia Gutiérrez anunció que tiene nueva casa televisiva.

A través de Instagram la periodista reveló que se incorporará como panelista a Zona de estrellas, espacio del canal Zona Latina.

Según detalló Gutiérrez, su debut será el próximo lunes 28 de diciembre y estará acompañada de Faloon Larraguibel, José Luis “Joche” Bibbó y Mario Velasco.

“¡Y se cierra el año con una excelente noticia! Por fin les puedo contar que el lunes me incorporo a @zonalatina al programa Zona de estrellas ¡Muy feliz con la oportunidad y disfrutando este nuevo desafío!”, escribió Cecilia.

Cabe mencionar que tras su bullada salida de Me Late la periodista ha estado participando como panelista invitada al matinal de Canal 13, Bienvenidos.

Polémica desvinculación de Me Late

Recordemos que la salida de Cecilia Gutiérrez de TV+ no estuvo exenta de polémica. Según contó la misma periodista en Instagram, el motivo de su despido fue el programa web que realizaba junto a Sergio Rojas, Primer Plano del Pueblo.

“El Primer Plano del Pueblo molesta más de lo que pensamos y lamentablemente, en nuestra sociedad, las mujeres pagamos costos mucho más altos, porque el live lo hacemos dos, pero salgo solo yo”, escribió Cecilia respecto a su despido y la continuidad de Rojas en Me Late.

La polémica aumentó cuando el animador del programa, Daniel Fuenzalida, aseguró que su decisión de despedir a Gutiérrez del programa no fue porque es mujer, sino que porque hacía “una farándula antigua, un poco de persecución, mostrando cosas personales, que no es lo que yo quiero hacer, lo que es Me Late“.

Por último, la periodista afirmó que Fuenzalida prefirió proteger a Sergio en el programa que es su amigo. “Me parece que está bien que quiera proteger a su amigo, pero el hilo siempre se corta por lo más delgado que es la mujer y eso no lo convierte en una persona súper machista”, aseveró.